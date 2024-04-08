В первый рабочий день недели произошло много важных событий - в Даугавпилсе автомобиль врезался в автобусную остановку, переехавший из Индии в Латвию блогер рассказал, почему он выбрал Латвию, а самая большая пенсия составляет 43 000 евро в месяц. Об этих и других новостях понедельника, 8 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 8 апреля ⟩ Автомобиль протаранил остановку, самая большая пенсия в Латвии и неприятная поездка рижского хора
Новости Латвии:
В социальных сетях появилось видео с последствиями аварии, которая произошла в Даугавпилсе. Судя по сообщениям, автомобиль Toyota врезался в автобусную остановку, погибли два человека.
Мужчина интенсивно делает массаж сердца лежащей на асфальте женщине. Рядом с ними находится еще один мужчина, который наблюдает за происходящим. В центре проезжей части стоит синий автомобиль Toyota. Его капот сильно разбит.
Гокул - это переехавший из Индии в Латвию молодой человек, который в нашей стране завел блог Life in Latvia, где рассказывает о жизни в Латвии с точки зрения иммигрировавшего иностранца. В программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET Гокул рассказал подробнее о том, почему он выбрал Латвию, чем его взгляд на нашу страну отличается от взгляда родившихся здесь и сходстве Латвии и Индии.
Сейчас в Латвии самая большая пенсия по старости для одного пенсионера составляет 43 000 евро в месяц, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).
На набережной 11 Ноября в Риге, где в субботу, 6 апреля, незадолго до 20:00 автомобиль съехал в Даугаву, возникло памятное место, сообщает портал TVNET.
В соцсети Х опубликовано видео, на котором видно, как группа подростков подралась в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс.
В немецком регионе Тюрингия полиция остановила на шоссе двухэтажный автобус с 70 певчими из Рижской 6-й средней школы. Были обнаружены существенные неполадки в системах торможения, выхлопа и руления. В беседе с Apollo.lv инцидент прокомментировала дирижер и заместитель директора по музыке хора девочек Рижской 6-й средней школы Инта Годиня.
За рубежом:
Служба государственной безопасности (VDD) проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких лиц в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.
Россия не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии, сообщил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
Украинский военный блогер на платформе Telegram опубликовал видео, на котором видно, как украинские защитники с помощью беспилотника уничтожают танк российской армии T-72B3M, оснащенный импровизированной системой электронной борьбы, пишет американское издание Business Insider.
Во время ремонтных работ на судостроительной верфи "Дальзавод" во Владивостокской области загорелся уникальный ледокол "Катерина Великая", сообщает украинское издание The Kyiv Independent.
В Вильнюсе на территории российского посольства две ночи подряд пока неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью.
Если Конгресс США не одобрит законопроект о помощи Киеву, "Украина проиграет войну", заявил Владимир Зеленский. Он также предупредил, что в случае поражения его страны РФ атакует "другие государства".
Интересное чтиво:
У матери принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон Кэрол и ее отца Майкла накопился огромный долг, который они не в состоянии выплатить, сообщает американский портал US Weekly.
Для чего нам нужно читать истории воспоминаний секретаря Геббельса и телефониста Гитлера? Зачем перед нами кладут мемуары водителя ЧК? Как так? Или мне нужно звонить дедушке Айвару и говорить, чтобы он писал "Записки советского кочегара"? Может быть, у бабушки Валии попросить издать монографию "Записки о швейном опыте?". Хммм, вообще, неплохая мысль.
В понедельник, 8 апреля, на территории Северной Америки можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Природное явление будет заметно в Мексике, в США и в Канаде.
Бывший вратарь сборной Латвии Янис Калниньш больше не будет играть в составе хабаровской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур".
Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис, выступающий за клуб NBA "Бостон Селтикс", упоминается в песне известного американского рэпера.
В субботу, 6 апреля, вечером из эстонского порта Палдиски отправилось в путь первое гигантское крыло ветрогенератора, к раннему утру перевозчик должен был миновать более 150 километров и добраться до болота Тоотси.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!