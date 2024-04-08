Главное за 8 апреля ⟩ Автомобиль протаранил остановку, самая большая пенсия в Латвии и неприятная поездка рижского хора

Новости Латвии:

В социальных сетях появилось видео с последствиями аварии, которая произошла в Даугавпилсе. Судя по сообщениям, автомобиль Toyota врезался в автобусную остановку, погибли два человека.

Мужчина интенсивно делает массаж сердца лежащей на асфальте женщине. Рядом с ними находится еще один мужчина, который наблюдает за происходящим. В центре проезжей части стоит синий автомобиль Toyota. Его капот сильно разбит.

Гокул - это переехавший из Индии в Латвию молодой человек, который в нашей стране завел блог Life in Latvia, где рассказывает о жизни в Латвии с точки зрения иммигрировавшего иностранца. В программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET Гокул рассказал подробнее о том, почему он выбрал Латвию, чем его взгляд на нашу страну отличается от взгляда родившихся здесь и сходстве Латвии и Индии.

Сейчас в Латвии самая большая пенсия по старости для одного пенсионера составляет 43 000 евро в месяц, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).