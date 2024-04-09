Полиция Литвы задержала подозреваемого, бросившего коктейли Молотова в посольство РФ

Как сообщил во вторник Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, за два нападения, произошедших в минувшие выходные, арестован человек 1974 года рождения, он известен полиции.

Согласно сообщению, задержанный переведен в Следственный изолятор Главного комиссариата полиции Вильнюса, ему будут предъявлены обвинения и будет решаться вопрос о назначении меры пресечения. Также продолжаются основные этапы процесса, а полученные данные собираются и анализируются.

Как сообщила полиция, в воскресенье и понедельник ночью в посольство России в Вильнюсе были брошены бутылки с горючей жидкостью.

В ночь на понедельник брошенная бутылка загорелась и повредила стену здания. Размер убытка устанавливается.

Проводится досудебное расследование о порче имущества опасным для общества способом.

Преступления данного вида наказываются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!