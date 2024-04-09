Инфографика ⟩ Инфляция в Латвии растет. Как в марте это отразилось на ценах?

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 6,9% в связи с началом нового весеннего сезона. Цены на одежду выросли в среднем на 6,1%, а на обувь - на 9,2%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 0,4%. Наиболее значительное снижение цен в группе за месяц произошло на электроэнергию (-2%). Также подешевели тепло (-0,5%) и твердое топливо (-1,4%). Выросли цены на услуги по управлению жильем (+0,8%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц стали дороже на 1,5%, в основном за счет роста цен на пассажирские авиаперевозки. Цены на топливо выросли на 1,1%, в том числе на бензин - на 2%, на дизельное топливо - на 0,6%, на автогаз - на 0,6%. Также подорожали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 1,8%. За месяц подорожали комплексные услуги досуга, цветы и журналы.

В группе разных товаров и услуг цен за месяц выросли на 2,6%. Подорожали средства личной гигиены и красоты, юридические и бухгалтерские услуги.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен за месяц был отмечен на телекоммуникационные услуги, бытовую химию и средства по уходу, фармацевтическую продукцию и услуги медицинских специалистов.