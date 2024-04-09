Инфографика ⟩ Инфляция в Латвии растет. Как в марте это отразилось на ценах?

Потребительские цены в Латвии в марте этого года выросли на 1,2% по сравнению с февралем и на 0,9% в течение года - в марте этого года по сравнению с мартом 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом средний 12-месячный уровень потребительских цен в марте вырос на 4,5% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
В марте 2024 года по сравнению с февралем наиболее значительные изменения цен были зафиксированы на одежду и обувь (+0,4 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,2 процентного пункта), а также продукты питания и безалкогольные напитки (+0,2 процентного пункта).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,7%.
Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен в данной группе в течение месяца оказали молоко (+8%), сыр и творог (+4,1%), молочные продукты (+4,1%) и йогурты (+2,5%), что в основном связано с окончанием акций. Также подорожали свежие овощи (+3,1%). Из-за окончания акций выросли цены на кофе (+2,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,9%) и растительное масло (+4,6%).
С другой стороны, благодаря акциям подешевели кондитерские изделия (-1,6%), хлеб (-0,9%), преимущественно белый, свежие фрукты (-1,5%), свинина (-1,5%), шоколад (-2,7%), мясо птицы (-1,2%) и яйца (-2,3%). Свежая или охлажденная рыба (-4,5%) также подешевела в течение месяца.
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за месяц на 1,8%, в основном из-за повышения акциза с 1 марта. Цены на алкогольные напитки выросли на 2,7%, в основном за счет роста цен на крепкие напитки и пиво.
В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 6,9% в связи с началом нового весеннего сезона. Цены на одежду выросли в среднем на 6,1%, а на обувь - на 9,2%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 0,4%. Наиболее значительное снижение цен в группе за месяц произошло на электроэнергию (-2%). Также подешевели тепло (-0,5%) и твердое топливо (-1,4%). Выросли цены на услуги по управлению жильем (+0,8%).
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц стали дороже на 1,5%, в основном за счет роста цен на пассажирские авиаперевозки. Цены на топливо выросли на 1,1%, в том числе на бензин - на 2%, на дизельное топливо - на 0,6%, на автогаз - на 0,6%. Также подорожали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.
Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 1,8%. За месяц подорожали комплексные услуги досуга, цветы и журналы.
В группе разных товаров и услуг цен за месяц выросли на 2,6%. Подорожали средства личной гигиены и красоты, юридические и бухгалтерские услуги.
В других потребительских группах наиболее значительный рост цен за месяц был отмечен на телекоммуникационные услуги, бытовую химию и средства по уходу, фармацевтическую продукцию и услуги медицинских специалистов.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года оказали услуги здравоохранения (+0,4 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,3 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,3 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-1,3 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен в этой группе в течение года внесли кофе (+5%), оливковое масло (+31,6%) и свинина (+5,8%). Рост цен был зафиксирован на фруктовые и овощные соки (+14,1%), молоко (+2,2%), безалкогольные напитки (+10,1%), соль и специи (+9,3%). Подорожали кондитерские изделия (+3,9%), сладости (+19%), варенье и мед (+5,4%). Также выросли цены на картофель (+12,3%), свежие фрукты (+1,6%) и сушеные, консервированные или переработанные овощи (+7,6%).
С другой стороны, в течение года снизились цены на свежие овощи (-5,6%), яйца (-9,7%), муку и крупы (-10,2%), молочные продукты (-5%), растительное масло (-11,1%), мясо птицы (-2,5%), свежую или охлажденную рыбу (-7,3%), сахар (-6,6%) и сливочное масло (-5%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 4,7%. Цены на алкогольные напитки за год выросли на 6%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 2,3%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 6,9%. Наиболее значительно за год подешевело отопление (-18,5%). Цены снизились на электроэнергию (-5,9%), природный газ (-19,2%), твердое топливо (-15,7%) и услуги канализации (-5%). С другой стороны, подорожали услуги по управлению жильем (+8,3%), вывоз мусора (+16,2%) и аренда (+8,5%). Также подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья, водоснабжение.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 6,5%. Подорожали фармацевтические препараты, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 2,1%, что обусловлено ростом цен на топливо на 2,7%. Дизельное топливо подорожало на 3,6%, бензин - на 3,4%, автогаз - на 8,7%. Цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта и прочие услуги для личного автотранспорта также выросли за год. Снизились цены на подержанные автомобили и пассажирские авиаперевозки.
Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 3,7%, при этом подорожали подписка на телевидение, корм для домашних животных, цветы, газеты и журналы, услуги для отдыха и спорта. Цены на персональные компьютеры снизились.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на телекоммуникационные услуги, бытовую химию и средства по уходу, услуги ресторанов и кафе, одежду, средства личной гигиены и косметические средства.
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