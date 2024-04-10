Создайте свой уровень жизни

Л. Рон Хаббард в статье «Производство и ваш уровень жизни» даёт такое определение: «Понятие “уровень жизни” можно определить как “относительное качество принадлежащих человеку (или группе) вещей, помещений, продуктов питания, оборудования, инструментов, а также условия, в которых он работает, и условия его существования”». Когда вы заводите друзей или выбираете партнёра, соответствие этих моментов важны. Иначе один будет заботиться и создавать, а второй разрушать, растрачивать и разбазаривать.

Когда вы видите надписи на стене, мусор на улице, разбитое зеркало в лифте, это означает, что кто-то пытается привести окружение к приемлемому для себя «уровню жизни». Это работает и в обратную сторону. В Риге мы всюду видим красивые цветы на подоконниках, чистые дворы и регулярно вымытые окна.

В отношении работы и бизнеса это надо понимать и сотруднику, и предпринимателю. Когда вы приходите в компанию на собеседование, вы должны внимательно наблюдать за тем, как «выглядит» организация, в которой вы собираетесь работать. Вы должны увидеть:

а) соответствует ли она вашему уровню жизни;

б) «не пускают ли вам пыль в глаза».

Предприниматель (или HR-специалист) также должен понимать две вещи:

1. если «уровень жизни» сотрудника или кандидата выше предлагаемых вами условий работы, то он надолго не задержится, даже при хорошей зарплате;

2. если его «уровень жизни» ниже, чем вашей компании, то он никогда не принесёт тех денег, которых вы от него ожидаете. Хуже того, он попытается опустить уровень окружения до приемлемого для себя.

Конечно, могут быть несоответствия, вызванные различными обстоятельствами. И стартовые условия могут быть разными. Но не рассчитывайте, что сотрудник, который проводит вечера за Candy Crush, сможет продавать Ягуары или дорогую недвижимость. Руководители предприятий и подразделений должны это понимать и контролировать.

Для подчинённых важен ваш личный пример, а ваша способность видеть ухудшение качества и непримиримость в отношении этого – одна из составляющих долгого существования компании. Всё это имеет непосредственное отношение к финансовому успеху. Способны ли продавцы обеспечить необходимый объём выручки? Способно ли производство обеспечить необходимый объём продукции нужного качества? Способны ли руководители предотвратить любой риск разбазаривания прибыли и активов?

Недавно на стриме в YouTube основатель компании ATM Group, Владислав Мусатов, хорошо продемонстрировал, что у владельца, директора и сотрудников совершенно разное видение одного важного момента: какова точка безубыточности компании? Т.е., сколько минимально должна зарабатывать организация в месяц. Двигаясь от учредителя до рядового сотрудника, эта цифра будет снижаться, причём кратно! Это имеет непосредственное отношение к приемлемому уровню жизни. Определите его для себя, затем создайте и живите комфортно.

Владислав Мусатов является специалистом в области управления финансами и увеличения чистой прибыли. Он имеет 20-летний опыт ведения бизнеса в США, Латвии, Испании и Украине. У вас есть возможность получить от него ценные данные и задать эксперту волнующие вопросы!

19 апреля в 12:00 в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs состоится бесплатный вебинар Владислава на тему «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Ключевой рычаг роста для компании, владельца и сотрудника».

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