Салацгривский мост передан в госсобственность

В МС поясняют, что распоряжение предусматривает принятие без вознаграждения во владение государства недвижимости, принадлежащей самоуправлению Лимбажского края, которая необходима для реализации и обслуживания проекта строительства объекта "Мост через Салацу на 91-м километре шоссе А1 (Е67) Рига - Айнажи".

В то же время в министерстве утверждают, что мост расположен на главной автодороге Рига (Балтезерс) - граница Эстонии (Айнажи), которая является частью европейской транспортной сети (TEN-T), а также находится на отрезке автомобильного маршрута европейского значения Е67 или Via Baltica, обеспечивающем местное и международное сообщение, а также военную мобильность.

В министерстве отметили, что пропускная способность моста недостаточна и движение по нему в настоящее время ограничено.

При этом после завершения строительства и гарантийного срока мост планируется вернуть в собственность самоуправления Лимбажского края.

Ранее в министерстве сообщили, что целью передачи моста в госсобственность является снижение административной нагрузки в процессе строительства, чтобы строительство шло как можно быстрее.