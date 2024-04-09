Салацгривский мост передан в госсобственность

Во вторник, 9 апреля, правительство поддержало проект решения Министерства сообщения (МС), который предусматривает передачу принадлежащей муниципалитету Лимбажского края недвижимости "Мост через Салацу в Салацгриве" в государственную собственность.
В МС поясняют, что распоряжение предусматривает принятие без вознаграждения во владение государства недвижимости, принадлежащей самоуправлению Лимбажского края, которая необходима для реализации и обслуживания проекта строительства объекта "Мост через Салацу на 91-м километре шоссе А1 (Е67) Рига - Айнажи".
В то же время в министерстве утверждают, что мост расположен на главной автодороге Рига (Балтезерс) - граница Эстонии (Айнажи), которая является частью европейской транспортной сети (TEN-T), а также находится на отрезке автомобильного маршрута европейского значения Е67 или Via Baltica, обеспечивающем местное и международное сообщение, а также военную мобильность.
В министерстве отметили, что пропускная способность моста недостаточна и движение по нему в настоящее время ограничено.
При этом после завершения строительства и гарантийного срока мост планируется вернуть в собственность самоуправления Лимбажского края.
Ранее в министерстве сообщили, что целью передачи моста в госсобственность является снижение административной нагрузки в процессе строительства, чтобы строительство шло как можно быстрее.
Как сообщалось, 15 февраля на внеочередном заседании Лимбажской краевой думы голосами 14 членов было решено передать государству в лице Минсообщения мост через Салацу в Салацгриве, а также строительный проект "Мост через Салацу".
В тендере VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC) на реконструкцию моста потенциальным победителем признано объединение NB&Tilts, состоящее из SIA Nordes būve и SIA Tilts, с предложенной стоимостью контракта 14,972 миллиона евро без налога на добавленную стоимость (НДС).
Также сообщается, что Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) утвердило финансирование в размере 78,8 млн евро для реализации трех проектов транспортной инфраструктуры в Латвии. Среди них софинансирование на сумму 7,5 млн евро предоставлено самоуправлению Лимбажского края для реконструкции моста, что обеспечит его двойное использование для гражданских и военных нужд.
Министр сообщения Каспар Бришкенс ранее заявлял, что во время реконструкции движение транспорта не будет останавливаться, поскольку будет установлен временный мост, а работы по строительству моста можно будет вести в течение двух строительных сезонов.
Департамент транспорта Эстонии также выразил латвийским коллегам обеспокоенность техническим состоянием моста в Салацгриве на маршруте Via Baltica.
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