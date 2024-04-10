Теоретик "частицы бога": умер британский физик Питер Хиггс. В честь него назвали бозон Хиггса

В 2012 году учёные, использующие Большой адронный коллайдер Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии, эту частицу, наконец, обнаружили — и назвали в честь автора, бозоном Хиггса.

В следующем году Хиггс был удостоен за это открытие Нобелевской премии по физике, разделив ее с бельгийцем Франсуа Энглером.

Те, кто знал ученого лично, рассказывают, что в жизни он был довольно застенчивым человеком, избегающим внимания прессы. Когда было объявлено о вручении ему Нобелевской премии, он прослезился, но сказал журналистам лишь одно: «Очень приятно иногда оказываться правым».

Хиггс у коллайдера Фото: PA Media

Глава ЦЕРН Фабиола Джанотти рассказала Би-би-си, что «Питер был особенным человеком, невероятно вдохновляющей фигурой для физиков всего мира, человеком редкой скромности, великим учителем и человеком, который объяснял физику очень просто и в то же время очень глубоко».

«Мне очень грустно, я буду очень по нему скучать», — сказала она.

Алан Барр, профессор физики Оксфордского университета, отдал должное огромному влиянию Хиггса на наше понимание Вселенной. По его словам, ученый «предположил существование поля, которое пронизывает всю Вселенную, от массы до частиц, от электронов до топ-кварков».

«Он также был настоящим джентльменом, скромным и вежливым, — отметил Барр, — всегда отдававшим должное другим и мягко поощрявшим будущие поколения ученых и ученых».