Зеленский: идея Трампа о том, как добиться мира в Украине, очень примитивна

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico раскритиковал идею об отказе от территорий в обмен на прекращение боевых действий, на чем, по данным источников, собирается настаивать Дональд Трамп, если вернется в Белый дом, сообщает ВВС.
Издание Washington Post со ссылкой на известные с планом источники сообщило, что Трамп собирается оказать давление на Киев, чтобы вынудить Украину отказаться от части своей территории, в том числе Крыма и Донбасса.
Зеленский назвал такие планы примитивными.
"Если сделка в том, что мы просто отдаем свои территории, так как именно эта идея за этим скрывается, то это очень примитивная идея", - сказал Зеленский.
"Мне нужны очень серьезные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея, мне нужна реальная идея, потому что на кону жизни людей", - указал президент Укараины.
Любая сделка, которая просто предоставит российскому диктатору Владимиру Путину территории в обмен на прекращение боевых действий, лишь откроет путь для новых завоевательных войн России в будущем, предупредил Зеленский.
Мир, достигнутый путем переговоров, должен оставить Путина "без возможности реализовать свои планы", сказал украинский президент.
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