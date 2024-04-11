Почему Рижский зоопарк выставил павлинов на продажу и появятся ли они снова?

Как выяснили журналисты, причина вынужденного расставания с павлинами - эпидемия птичьего гриппа: она длится уже не первый год, из-за чего пришлось изменить требования к содержанию птиц.

"Их нужно кормить и содержать в месте, куда не попадают другие птицы. Это означает, что павлинов, которые исторически свободно гуляли по зоопарку, мы всех отловили и поместили в небольшой вольер, где выполнялись требования к их содержанию. Ограничения, связанные с птичьем гриппом, продлевали уже не в первый раз и сейчас нам стало понятно, что птичий вирус повторится и в этом году", рассказала Rus.LSM руководитель коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола.

Стоит отметить, что последние годы павлины свободно гуляли по зоопарку, в том числе и среди посетителей, а по вечерам забирались на деревья.

Цена каждого павлина составила 72,6 евро, включая PVN. На аукцион были выставлены три самца и две самки, вылупившиеся 18 апреля 2022 года, три самца и три самки, вылупившиеся 24 мая 2021 года, три самца, вылупившиеся 3 августа 2020 года, и один самец и четыре самки, вылупившиеся 26 июля 2018 года.

К 10 апреля почти все птицы были проданы - раскупили их довольно быстро. Новыми владельцами стали частные лица, впрочем, птицы в данный момент все еще находятся в зоопарке на карантине и проходят медицинские проверки.

Однако совсем без павлинов зоопарк не останется - их можно будет увидеть в новой экспозиции "Гималаи". Как рассказала Витола, строительство экспозиции планируют начать во второй половине будущего года. Планируется, что в экспозиции будет не более 10 индийских павлинов, но там будет и много других птиц.

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