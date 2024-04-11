Главное за 11 апреля ⟩ ЕС против "мелочи", одна фраза против мошенников и рекорд CSDD

Российские власти готовятся снизить требования к качеству бензина на внутреннем рынке, чтобы избежать дефицита. Удары украинских беспилотников по российским нефтезаводам настолько эффективны, что России грозит дефицит бензина.

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Страны ЕС намерены постепенно выводить из оборота монеты мелкого номинала – в 1 и 2 евроцента. Уже с мая 2025 года в Литве сумма покупок при оплате наличными будет округляться. Аналогичным путем идет Эстония. Зачем это нужно, какие подводные камни у такого решения, и когда к новым веяниями присоединится Латвия? TVNET+ разобрался в вопросе.

Общественные СМИ Латвии все более активно высказываются в свою защиту. Все дошло аж до дискуссии с подачи президента Эдгара Ринкевича. Что грозит Латвийскому телевидению, Латвийскому радио и порталу LSM и какова позиция политиков и общественных деятелей - RUS TVNET собрал все в одной статье.

"Ты должен жить этим, чтобы быть честным, откровенным и к себе, и к зрителю", - считает актер театра и кино, певец, музыкант, композитор Максим Бусел, который стал новым гостем программы RUS TVNET "В чем фишка?".

"Не секрет, что среди живущих здесь русскоязычных людей огромное количество поддерживающих Путина", - сказал писатель, радио- и телеведущий Алекс Дубас в интервью Дж. Дж. Джилинджеру на YouTube-канале Dž.Spot, отметив, что такой поддержки он не наблюдал даже в России.

Отсутствие современного многофункционального национального стадиона в Латвии уже давно является болезненной и актуальной проблемой. Латвия - единственная страна в Европе, не имеющая собственного футбольного стадиона, соответствующего самым высоким стандартам УЕФА. Хотя сейчас Латвия как никогда близка к реализации проекта стадиона, попытки узких групп узких групп заинтересованных остановить продвижение проекта национального стадиона грозят отложить его реализацию как минимум ещё на десять лет, информирует Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

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