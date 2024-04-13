Главное за 13 апреля ⟩ Возможный новый министр, очереди на границе с Россией и детали поездки хористов в Германию

В возрасте 83 лет скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли, покоривший мир роскошной одеждой с анималистическими принтами, сообщает CNN.

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Была ли поездка хора девочек из Рижской 6-й средней школы в Веймар на двухэтажном автобусе опасной? Уже сообщалось, что в немецкой федеральной земле Тюрингия полиция остановила автобус и признала его непригодным для движения. В немецких СМИ появились кричащие заголовки: "Автобус стал бомбой с часовым механизмом! Детский хор в огромной опасности! Что говорят представители автобусной фирмы в Латвии?".

Блогер Гокул в 18 лет переехал из Индии в Латвию, где живет уже почти семь лет - так что может сравнивать две страны. И, по его мнению, в истории наших стран много общего, в частности, травма оккупации.

Хотя начавшееся в 2022 году нападение России на Украину резко затормозило торговлю с РФ, в то же время в геометрической прогрессии росла торговля Эстонии со странами Центральной Азии. Однако, по данным таможни, начали вступать в силу различные санкции, и экспорт Центральной Азии демонстрирует признаки снижения, пишет Rus.Postimees.

Песков заявил, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в стамбульском формате двухлетней давности. На переговорах в Стамбуле РФ требовала, чтобы Украина отказалась от части своих территорий.

20 лет назад День святого Валентина для Алекса Дубаса закончился трагедией. В ночном клубе произошла ссора между ним и Ояром Грасманисом, в которой Дубас ударил противника ножом. "Лет 15 не вспоминал это имя", - сказал писатель, радио- и телеведущий Алекс Дубас в интервью Дж. Дж. Джилинджеру на YouTube-канале Dž.Spot.

Актриса Нового Рижского театра (JRT) Элвита Раговска столкнулась с проблемами со здоровьем и просит о помощи. Согласно информации, доступной на сайте ziedot.lv, необходимая сумма пожертвована, однако общие расходы на восстановление невозможно точно спрогнозировать и они могут измениться.

13 апреля свой день рождения отмечает латвийский блогер, тиктокер и инфлюенсер Лидия Нижникова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

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