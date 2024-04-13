Суббота 13 апреля подходит к концу, мир находится в ожидании возможного нападения Ирана на Израиль, а в Латвии все ждут назначения нового министра иностранных дел. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 13 апреля ⟩ Возможный новый министр, очереди на границе с Россией и детали поездки хористов в Германию
Новости Латвии:
Партия "Новое Единство" решила предложить на пост министра иностранных дел дипломата Байбу Браже, сообщает Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на неофициальную информацию.
На латвийско-российской границе у пограничного пункта Гребнево продолжает увеличиваться очередь из грузовых автомобилей. Латвийские службы говорят, что процесс тормозит российская сторона, сообщает портал Rus.LSM.
Земессарга, который враждебно высказывался в адрес украинцев, исключили из рядов Национальных вооруженных сил (НВС).
В рижском микрорайоне Саркандаугава от балкона многоквартирного дома отвалился солидный кусок. Конструкция упала на тротуар, к счастью, никто не пострадал. В связи с критической ситуацией жильцы дома взяли на себя ремонт старых балконов за свой счет, сообщает программа Degpunktā.
Объявленный в розыск скандальный Эрнест Риекстс отреагировал на решение Рижского городского суда арестовать его.
Анне, матери троих детей, неделю назад позвонили якобы из полиции. "Сотрудник МВД" утверждал, что мужчина по имени Олег пытался вместо нее взять кредит, поскольку Анна якобы находится в больнице и ей нужны средства на лечение. Таким сообщением мошенники пытались обмануть женщину, сообщает программа Bez Tabu.
Улица Лиела в Болдерае - здесь можно встретить запутанные перекрестки, на которых сложно понять, кто из водителей имеет преимущество. Передача Zebra выясняла ситуацию.
Комментируя произошедшее в четверг, 11 апреля, в Риге на Каменном мосту трагическое происшествие, специалисты допускают, что виновата была не быстрая езда, а неправильно использованные тормоза, сообщает программа Panorāma.
В четверг, 11 апреля, на Центральном вокзале человек серьезно пострадал, попав под пассажирский поезд. Причины, по которым мужчина оказался на рельсах, пока неясны. Пострадавший был госпитализирован, сообщает программа Degpunktā.
В пятницу, 12 апреля, бас-гитаристка самой "горячей" итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис, она же DJ Victoria, исполнила захватывающий диджей-сет в популярном ночном клубе Риги. Смотрите фото с бурной вечеринки!
За рубежом:
Иранские спецслужбы захватили в Персидском заливе сухогруз MSC Aries, сообщают ближневосточные СМИ, сейчас оно направляется в сторону Ирана.
В субботу, 13 апреля, австралийская полиция получила информацию о том, что в одном из торговых центров Сиднея "много людей" получили ножевые ранения.
В Турции, в провинции Анталья, с высоты рухнула кабина фуникулера. Один человек погиб и еще семь получили ранения, сообщают турецкие власти.
Несколько лет назад британская полиция активно разыскивала пропавшего гражданина Литвы Ричарда, даже арестовав подозреваемого. Но после обнаружения созданного в 2019 году аккаунта литовца в Facebook ход дела перевернулся, а необычная история Ричарда даже нашла отражение в британском документальном сериале "24 часа в полицейском изоляторе" (24 Hours in a Police Lockup), сообщает литовское СМИ 15min.lt.
В возрасте 83 лет скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли, покоривший мир роскошной одеждой с анималистическими принтами, сообщает CNN.
Интересное чтиво:
Была ли поездка хора девочек из Рижской 6-й средней школы в Веймар на двухэтажном автобусе опасной? Уже сообщалось, что в немецкой федеральной земле Тюрингия полиция остановила автобус и признала его непригодным для движения. В немецких СМИ появились кричащие заголовки: "Автобус стал бомбой с часовым механизмом! Детский хор в огромной опасности! Что говорят представители автобусной фирмы в Латвии?".
Блогер Гокул в 18 лет переехал из Индии в Латвию, где живет уже почти семь лет - так что может сравнивать две страны. И, по его мнению, в истории наших стран много общего, в частности, травма оккупации.
Хотя начавшееся в 2022 году нападение России на Украину резко затормозило торговлю с РФ, в то же время в геометрической прогрессии росла торговля Эстонии со странами Центральной Азии. Однако, по данным таможни, начали вступать в силу различные санкции, и экспорт Центральной Азии демонстрирует признаки снижения, пишет Rus.Postimees.
Песков заявил, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в стамбульском формате двухлетней давности. На переговорах в Стамбуле РФ требовала, чтобы Украина отказалась от части своих территорий.
20 лет назад День святого Валентина для Алекса Дубаса закончился трагедией. В ночном клубе произошла ссора между ним и Ояром Грасманисом, в которой Дубас ударил противника ножом. "Лет 15 не вспоминал это имя", - сказал писатель, радио- и телеведущий Алекс Дубас в интервью Дж. Дж. Джилинджеру на YouTube-канале Dž.Spot.
Актриса Нового Рижского театра (JRT) Элвита Раговска столкнулась с проблемами со здоровьем и просит о помощи. Согласно информации, доступной на сайте ziedot.lv, необходимая сумма пожертвована, однако общие расходы на восстановление невозможно точно спрогнозировать и они могут измениться.
13 апреля свой день рождения отмечает латвийский блогер, тиктокер и инфлюенсер Лидия Нижникова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
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