НАТО осуждает нападение Ирана на Израиль

"Мы осуждаем ночную эскалацию Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий. Очень важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", - заявил представитель НАТО.

Уже сообщалось, что вчера вечером Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет, большая часть которых была перехвачена Израилем и его союзниками.

Иран заявил, что это был ответ на нападение 1 апреля на иранское посольство в Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала. Тегеран винит в этом ударе Израиль.

Ранее сообщалось, что в результате падения нескольких иранских ракет был причинен небольшой ущерб одному израильскому военному объекту. О каком объекте идет речь, власти не уточнили. По информации израильских СМИ, повреждения могла получить военная база в пустыне Негев на юге Израиля.

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