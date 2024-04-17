Через 3 года латвийцы станут "прозрачными" в интернете: под угрозой VPN и анонимность

Незаметно для широкой общественности в ЕС произошло эпохальное событие – принят регламент об электронной идентификации eIDAS 2.0 и введении цифровых кошельков. Система даст возможность получить доступ к э-услугам по всему ЕС: к 2030 году к ней будет подключено до 80% жителей. Но есть и вторая сторона медали, которой обеспокоены защитники прав и свобод в интернете: технологии могут создать риски для анонимности в Сети и поставить под удар использование VPN. Имеются и другие подводные камни, о которых расскажет TVNET+.
Что сделают?
В Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) TVNET+ рассказали о преимуществах новой системы.
"Европейский кошелек цифровой идентификации станет мобильным инструментом электронной идентификации, который позволит гражданам и предпринимателям безопасно, быстро и удобно подтверждать свою личность в цифровой среде, подписывать документы с помощью надежной э-подписи или э-печати, а также предоставит возможность обмена персонализированными данными в рамках государственных и частных услуг.
Это не только облегчит получение различных услуг на всей территории ЕС, но также позволит гражданам ЕС полностью контролировать свои данные, где и как они передаются и используются. Планируется, что кошелек, выпущенный в любой стране ЕС, будет работать как на национальном, так и на международном уровне как в онлайн-, так и в офлайн-режиме".
Как это работает?
- Пользователь скачивает EU Digital ID Wallet на смартфон, как приложение.
- При регистрации EU Digital ID Wallet подтверждает свою личность на основании действующего удостоверения (ID-карты).
- При использовании услуг, требующих идентификации, пользователь сам регулирует, какие данные он передаст поставщику услуг, подтвердив запрос на своем смартфоне.