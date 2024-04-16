В Латвии создается новый банк. Сомнения в репутации акционеров

Екатерина, жена бывшего российского хоккеиста Ильи Никулина,

Марцис, сын Марсиса Мартинсонса, осужденного на пять лет по делу о взяточничестве Илмара Римшевича,

три эстонских бизнесмена не первого калибра, финансист Валдис Сикснис, который десять лет назад уже пытался помочь Мартинсонсу-старшему купить часть банка Citadele, и еще несколько латвийских толстосумов - таков примерный портрет основателей "важного банка с местным капиталом" Indexo Banka.

Хотя еще пару недель назад в политических кругах с новой энергией поднялся вопрос о репутации будущих акционеров банка, общий настрой чиновников - успокоиться и надеяться, что все пройдет гладко.

Волнение было больше связано с российскими связями в структуре акционеров развивающегося банка, а не с токсичностью фамилии Мартинсонса.

Все надеются, что на долгом пути к получению лицензии (Сикснис надеялся получить ее уже в конце 2022 года) фамилии акционеров и происхождение капитала будут находиться под пристальным вниманием как латвийских спецслужб, так и Европейского центробанка.

Общие ожидания заключаются в том, что новый банк "подключит к кислороду" латвийскую экономику, жаждущую активного кредитования, хотя руководство будущего банка в лице Валдиса Сиксниса в интервью заявляет, что банку потребуется два полных года, чтобы он заработал и и приносил прибыль.

Даже некий бизнесмен, когда-то связанный с банковским сектором и имеющий категорическое мнение о недавних закулисных махинациях Римшевича и Мартинсонса, в неформальной беседе признался Diena, что почти подумывал об участии в последней эмиссии акций Indexo.

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