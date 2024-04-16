Клубная сборная Латвии в проверочном матче в овертайме обыграла Украину

Клубная сборная Латвии победила со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0).

К 12-й минуте матча благодаря забитым в большинстве шайбам сборная Украины уже вела в счете 2:0.

Латвия ответила на 18-й минуте, автором шайбы стал Харийс Брантс, и на 54-й минуте, когда гол забил Рихард Букартс.

На счету Букартса - и победная шайба после 2 минут и 15 секунд овертайма.

Ворота сборной Латвии защищал Линард Фелдбергс.

Кроме того, состав латвийской команды был примечателен тем, что на лед вышли трое братьев Букартсов - Роберт, Роджер и Рихард.

Вторая игра против сборной Украины пройдет в среду, в 17:30, в ледовом холле "Даугава" в Риге. Зрители могут посетить игру бесплатно.

Сборная Украины на прошлой неделе в Каунасе начала тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к чемпионату мира в 1В дивизионе. Чемпионат мира пройдет в Вильнюсе с 27 апреля по 3 мая. Кроме сборных Украины и Литвы на этом чемпионате стартуют сборные Китая, Эстонии, Нидерландов и Испании.

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