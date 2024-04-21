В США уже сейчас можно сдать кровь для диагностики рака. Уже сейчас такой анализ гарантированно даст ответ, есть ли у вас раковое заболевание или нет. В будущем слово «опухоль» просто исчезнет из нашего языка, так же как и слово «рак» в применении к заболеванию.

Квантовая эра поможет нам ближе подойти к пониманию и излечению рака Фото: Getty Images

Би-би-си: Вы также говорите, что интернета в его нынешнем виде тоже больше не будет, что мы будем непосредственно подключаться к мировой информационной сети через мозг, то есть через разум…

М.К.: Интернет будущего не будет цифровым. Цифровые технологии слишком медленны и слишком грубы. Интернет будущего будет квантовым и сольется с мозгом. Он будет называться «брейнет» (англ. brainet, сеть мозга). Человек будет просто думать, а его мысли будут переноситься по всему миру, взаимодействуя с другими мыслями или вещами.

Поэтому провода нам больше не понадобятся. Достаточно будет просто подумать, а брейнет сделает все остальное. Человек будет просто думать, а его мысли станут расходиться по всему миру.

Би-би-си: В последнее время многие ученые говорят об опасностях, связанных с распространением искусственного интеллекта. Каким вам представляется будущее в этой области?

М.К.: Да, есть люди, которые говорят, что в один прекрасный день наши машины станут слишком умными и нападут на нас.