Рижанка купила абонемент на автомойку, но осталась с носом

Ольга показала сотрудникам автомойки приложение, в котором указано, что абонемент активен, но это не помогло. Не помог и разговор с оператором справочного телефона предприятия.

Ольга отмечает, что дарить деньги никому не хочет, особенно если уже были две неудачные попытки воспользоваться услугой. В свою очередь, предприятие и не пытается решать ситуацию или возвращать деньги.

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