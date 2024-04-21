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Рижанка купила абонемент на автомойку, но осталась с носом

rus.tvnet.lv
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Автомойка
Автомойка Фото: Nadezda Murmakova/Shutterstock

Рижанка Ольга отозвалась на призыв воспользоваться услугами новой автомойки в Риге. Женщина приобрела абонемент на три месяца, однако услугу по-прежнему не получила, сообщает передача Bez Tabu.

Ольга показала сотрудникам автомойки приложение, в котором указано, что абонемент активен, но это не помогло. Не помог и разговор с оператором справочного телефона предприятия.

Ольга отмечает, что дарить деньги никому не хочет, особенно если уже были две неудачные попытки воспользоваться услугой. В свою очередь, предприятие и не пытается решать ситуацию или возвращать деньги.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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