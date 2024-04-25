Он напомнил, что большая часть выделенной помощи военная, однако в нее включена и гуманитарная помощь. Из выделенной помощи в обществе наибольшее внимание привлекли ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, но не менее важны и обычные артиллерийские боеприпасы, которых Украине не хватает.

"В ближайшие недели, месяцы будет видна важность помощи Украине", - сказал Вердиньш и отметил, что необходимо время, чтобы помощь подошла к линиям фронта.

Рассуждая о том, может ли и какую помощь США предоставить Украине в будущем, Вердиньш подчеркнул, что дальнейшее определят предстоящие в скором времени президентские выборы в США.

TVNET уже сообщал, что президент США Джо Байден в среду заявил, что подписал пакет законопроектов, включающих военную помощь Украине в размере 61 млрд долларов.

Ранее источники в Пентагоне сообщили американским СМИ, что первая партия помощи была подготовлена ​​заранее, чтобы США могли доставить ее к границам Украины менее чем за неделю.

В пакет помощи войдут автомобили, боеприпасы к ЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы к TOW и Javelin, а также "другое оружие, которое можно немедленно применить на поле боя", сообщили источники Reuters.

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