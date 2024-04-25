Eiropas dzelzceļa līnijas расторгли договор со строительным проектировщиком региональных точек мобильности Rail Baltica

Причиной расторжения договора стала неплатежеспособность одного из участников объединения и нежелание второго участника взять на себя обязательства.

Проектирование региональных пунктов мобильности Rail Baltica в 2022 году по результатам открытого международного конкурса было поручено объединению предприятий Rere Ineco, в которое вошли Apex Building Ltd (ранее Rere vide) и испанская компания Ineco. Сумма договора составила 3,6 млн евро.

14 марта 2024 года Рижский окружной суд признал Apex Building неплатежеспособным. Договор предусматривал, что в таком случае все работы могут быть переданы второму участнику объединения, однако Ineco не взяла на себя таких обязательств.

В настоящее время EDzL рассматривает несколько вариантов дальнейших действий по продолжению проектирования региональных пунктов мобильности.

На данный момент в минимальном объемы разработаны проекты 17 пунктов, получены разрешения на строительство и разработку технические условий, в том числе по 11 пунктам начаты необходимые инженерные исследования и полное проектирование, сообщает EDzL.

По данным Службы государственных доходов, налоговый долг Apex Building по состоянию на 23 апреля этого года составлял 378 108 евро.

В 2021 году оборот Apex Building составил 17,636 млн евро, убытки - 247 354 евро. Финансовые показатели компании за 2022 и 2023 годы пока не обнародованы. Согласно данным Firmas.lv, единственным владельцем предприятия с октября 2023 года является Денис Кикотс, а до этого единственным владельцем была ReRe grupa.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллинна до границ Литвы и Польши. В странах Балтии планируется проложить 870 км новых железнодорожных путей, по которым поезда смогут передвигаться с максимальной скоростью 240 километров в час.

Первоначальные затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро, однако в настоящее время его стоимость значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Открытие Rail Baltica планируется поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

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