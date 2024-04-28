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Главнокомандующий украинской армией прокомментировал ситуацию на фронте

rus.tvnet.lv
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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил в воскресенье, что ситуация на фронте обострилась, и россияне активно атакуют всю длину линии фронта, добиваясь на некоторых направлениях тактических успехов.

Поэтому украинцы отошли на новые линии обороны к западу от Бердычи, Семеновки и Новомихайловки.

"Самая сложная ситуация - на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Враг задействовал в этих направлениях до четырех бригад и пытается развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, продвигаясь к Покровску и Курахове", - пишет Сырский в своем Telegram-канале.

Украинская армия наносит врагу максимальный ущерб как по живой силе, так и по военной технике. Для укрепления обороны в этих районах и замены пострадавших подразделений они заменяются бригадами, восстановившими боеспособность, отметил Сырский.

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