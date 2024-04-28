Борьба за ценную клинику создает путаницу в Елгавской краевой думе

Этой весной истек срок действия договора, который 20 лет назад передал Елгавскую краевую больницу в частные руки на невыгодных для самоуправления условиях. Спор о том, что с клиникой делать дальше, развалил думскую коалицию. А то, как такой договор мог появиться и почему его не расторгли раньше, прокуратура уже в третий раз поручила оценить KNAB, сообщает передача Nekā personīga.
Nekā personīga уже рассказывала, что полтора года назад депутаты Елгавской краевой думы вдруг обнаружили, что бывшая Елгавская больница давно передана частному предприятию и самоуправление за это еще доплачивает. При решении вопроса о ежегодном платеже в 85 тысяч евро впервые за 20 лет у депутатов возник вопрос, за что платят.
В 2003 году клиника передана в концессию предприятию Kapitāla pārvaldes sistēmas.
Один из владельцев Гундар Пролис сам себя и свою мать назначил в правление Земгальского центра здоровья, где получал щедрое вознаграждение.
Обычно предприятия, получающие какую-либо государственную или муниципальную выгоду в концессию, по этой выгоде платят. В этом случае дума платила частному предприятию за то, что оно в одиночку хозяйничает в центре здоровья.
Сначала только оппозиция, а позже и сама дума потребовали от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оценить и договор, и ежегодные платежи, и конфликт интересов руководства клиники. Бюро пришло к выводу, что передать клинику в концессию предлагали те же лица, которым впоследствии досталась собственность, однако уголовный процесс по факту давних событий возбуждать отказались. Прокуратура поручила проверить ситуацию еще раз.
В ноябре прошлого года KNAB во второй раз решил не возбуждать уголовный процесс о том, как Елгавская больница попала в частные руки и почему край за это ежегодно еще доплачивает. Прокуратура в феврале этого года поручила KNAB проверить это в третий раз.
Единственное, что KNAB до сих пор удалось найти - Гундар Пролис, которому самоуправление поручило следить за клиникой, сам назначил себя ее руководителем и совмещал должности без разрешения.
Он заплатил административный штраф 170 евро.
Срок действия контракта, подписанного двадцать лет назад, истек в начале этого года. В октябре дума проголосовала за продажу центра с аукциона. Это означало бы, что частный концессионер может претендовать на право преимущественной покупки, так как фирме Kapitāla pārvaldes sistēmas при непонятных никому обстоятельствах досталось 12% долей Земгальского центра здоровья. Стоимость муниципального предприятия оценивается в 2,5 млн евро, однако она основана на неполных данных, предоставленных частным хозяином. Это свидетельствует о заинтересованности в том, чтобы цена клиники была как можно ниже.
В городе ходят слухи о том, что уволенные муниципальные должностные лица находят теплые места в клинике, а приближенные предприятия там получают выгодные договоры.
В начале апреля после безобразного скандала Мадарс Ласманис подал в отставку с поста главы краевой думы.
До этого он был настроен примирительно. На посту председателя его устроила оценка клиники, а к досрочному расторжению концессионного соглашения он отнесся скептически, так как это означало бы судопроизводство.
Держателем долей капитала центра здоровья до сих пор была исполнительный директор самоуправления Лига Лонерте. Она на должность попала, когда думой руководил Зиедонис Цауне из Крестьянского союза. Лонерте тоже член этой же партии. После публичного спора с Ласманисом она сейчас на больничном. В марте надзор за предприятием передан заместителю Лонерте Каспару Сниедзитису.
Он с одобрения думы собирается заказать аудит деятельности Земгальского центра здоровья и еще одну оценку клиники. На первом очном заседании с момента отставки Ласманиса депутаты Елгавского края решили отменить решение о продаже клиники. Единственные, кто голосовал против - депутаты Латвийского объединения регионов во главе со своим лидером Дайнисом Лиепиньшем.
После отставки Ласманис и его однопартиец Эмилс Добрейс присоединились к прежней оппозиции. Это означает смену власти в Елгавском крае, где новой коалицией станут "Зеленая партия", "Новое Единство", "Согласие", "Для развития Латвии" и два отколовшихся от Крестьянского союза депутата.
Продажа Земгальского центра здоровья была уже запланирована в бюджете Елгавского края этого года. Отсрочка означает, что в краевом кошельке будет дыра в два с половиной миллиона. Соглашение о том, какие инвестиционные проекты отложить, решит, устоит ли новая хрупкая коалиция и сможет ли избрать нового главу краевой думы.
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