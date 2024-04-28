Борьба за ценную клинику создает путаницу в Елгавской краевой думе

В ноябре прошлого года KNAB во второй раз решил не возбуждать уголовный процесс о том, как Елгавская больница попала в частные руки и почему край за это ежегодно еще доплачивает. Прокуратура в феврале этого года поручила KNAB проверить это в третий раз.

Единственное, что KNAB до сих пор удалось найти - Гундар Пролис, которому самоуправление поручило следить за клиникой, сам назначил себя ее руководителем и совмещал должности без разрешения.

Он заплатил административный штраф 170 евро.

Срок действия контракта, подписанного двадцать лет назад, истек в начале этого года. В октябре дума проголосовала за продажу центра с аукциона. Это означало бы, что частный концессионер может претендовать на право преимущественной покупки, так как фирме Kapitāla pārvaldes sistēmas при непонятных никому обстоятельствах досталось 12% долей Земгальского центра здоровья. Стоимость муниципального предприятия оценивается в 2,5 млн евро, однако она основана на неполных данных, предоставленных частным хозяином. Это свидетельствует о заинтересованности в том, чтобы цена клиники была как можно ниже.

В городе ходят слухи о том, что уволенные муниципальные должностные лица находят теплые места в клинике, а приближенные предприятия там получают выгодные договоры.

В начале апреля после безобразного скандала Мадарс Ласманис подал в отставку с поста главы краевой думы.