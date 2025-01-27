"Новое Единство" и "Прогрессивные" поддержат кандидатуру Казакса на пост президента Банка Латвии

Как сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после совещания правящих партий, учитывая, что фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) все же решила не поддерживать кандидатуру Пургайле, Новое Единство" выдвинет Казакса.

Также руководитель фракции "Прогрессивные" Андис Шуваев после совещания заявил журналистам, что их депутаты поддержат кандидатуру Казакса.

Кандидатура Казакса на пост президента Банка Латвии была выдвинута оппозиционными фракциями Сейма - "Объединенным списком" и Национальным объединением.

Ранее сообщалось, что Пургайле отозвала свою кандидатуру, "учитывая отсутствие поддержки со стороны коалиции".

Еще в пятницу, 24 января, партии правящей коалиции концептуально договорились выдвинуть Пургайле в качестве кандидата на пост президента Банка Латвии.

В понедельник, 27 января, коалиционные партнеры снова встретились с Пургайле, чтобы официально выдвинуть ее кандидатуру, а также предоставить ей возможность представить журналистам свое видение дальнейшей работы Банка Латвии и ответить на вопросы представителей СМИ.

Новые кандидаты на пост президента Банка Латвии могут быть выдвинуты до 31 января.

Срок полномочий Казакса закончился 21 декабря прошлого года, но Сейм тогда не избрал нового президента Банка Латвии.

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