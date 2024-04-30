Самое "цветущее" направление для поездки на майские праздники

Фестиваль открыт и ждет посетителей каждый день, в том числе и во время майских праздников. Планируя посещение в эти дни, организаторы призывают обратить внимание на режим работы, а также дополнительные праздничные мероприятия.

В усадьбе одновременно зацветут более 250 видов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и других весенних цветов. Цветение началось с нарциссов, гиацинтов, ранних тюльпанов, а по мере продолжения фестиваля окрестности украсит обилие разных сортов тюльпанов. Миллионы цветов образуют впечатляющие узоры и композиции.

Фестиваль полностью зависит от погоды и интенсивности цветения. Хотя его точную продолжительность трудно предсказать, майские выходные, которые обещают быть теплыми и солнечными, похоже, как будто созданы для посещения фестиваля. Обратите внимание, что при покупке билетов на посещение в среду, 1 мая, необходимо выбрать билеты выходного дня, а в понедельник, 6 мая будут действительны билеты буднего дня. Также 5 мая в честь Дня матери, который в Литве отмечается неделей раньше, состоится концерт при свечах усадебного ансамбля камерной музыки, на котором прозвучат популярные музыкальные произведения конца XIX — начала ХХ века.