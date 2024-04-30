Планирует ли Латвия возвращать украинских мужчин на родину? Отвечает премьер-министр Силиня

Премьер-министр отметила, что правительство не получало никаких просьб от Украины как-то особенно отреагировать. "У нас нет плана этих людей сортировать каким-то образом или искать, и слать обратно в Украину. (...) Это в данный момент внутриполитический вопрос Украины", - отметила Силиня.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров призвал всех граждан вне зависимости от их местонахождения присоединиться к вооруженным силам Украины. Пресс-секретарь Минобороны Украины Илларион Павлюк пояснил, что в данный момент министерство не планирует оказывать давления на проживающих за рубежом граждан Украины, однако отметил, что защита государства - конституционная обязанность каждого гражданина.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник выразили уверенность, что Литва должна помочь Украине добиться, чтобы на родину вернулись проживающие за рубежом мужчины призывного возраста.

"Украине необходимы мобилизационные планы", - указал Науседа в ходе дебатов на Литовском общественном радио, подчеркнув, что "Украине нужно обеспечить средства и инструменты, чтобы побудить молодых людей служить своей родине. Нам нужно сотрудничать с Украиной во всех отношениях".

В свою очередь в МВД Эстонии заявили, что не планируют депортацию украинцев, которые нужны ВСУ.

МВД Эстонии в настоящее время не имеет плана выдачи Киеву военнообязанных граждан Украины. Об этом рассказала советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.

"У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - заявила она.

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