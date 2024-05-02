Растет вероятность, что под Ригой построят завод по регенерации мусора

Завод по регенерации бытовых отходов, который в Ропажском крае планирует построить ООО Vides resursu centrs, никакого ущерба природе не нанесет, таково заключение Государственного бюро по надзору за окружающей средой (BVKB). Такое заключение BVKB позволит Vides resursu centrs - предприятию, отделенному от известного предприятия по обслуживанию бытовых отходов Clean R, - попробовать еще раз добиться согласия самоуправления Ропажского края на строительство завода, причем в том же месте, где один раз в разрешении на строительство уже было отказано, сообщает Latvijas Avīze.
В прошлом году первая попытка добиться согласия муниципалитета на строительство завода с шумом провалилась.
Испугавшись тысяч заявлений жителей в самоуправление и подписей, собранных на сайте общественных инициатив manabalss.lv, депутаты самоуправления единогласно решили прекратить разработку локальной планировки на двух земельных участках общей площадью примерно семь гектаров, приобретенных предприятием Vides resursu centrs в Ропажском крае.
Какими же будут следующие шаги предприятия по реализации проекта станции для регенерации бытовых отходов?
"После получения заключения BVKB мы продолжим разъяснительную работу, - отвечает член правления предприятия Гунтар Левицс, - это небывалый для Латвии проект. По сути, мы развиваем новый вид деятельности, поэтому сталкиваемся со многими проблемами, в том числе с отсутствием знаний о работе станций регенерации".
На вопрос, когда планируется повторно подать этот проект на утверждение в самоуправление Ропажского края, Левицс ответил, что это пока не планируется потому, что необходимо продолжить разъяснительную работу с жителями.
Как представитель предприятия ранее разъяснял депутатам, в выбранном для строительства месте выгоднее всего подключиться к столичному теплоснабжению и сетям электроснабжения, чтобы поставлять полученное в результате регенерации отходов тепло и электричество потребителям.
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