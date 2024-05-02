Растет вероятность, что под Ригой построят завод по регенерации мусора

Завод по регенерации бытовых отходов, который в Ропажском крае планирует построить ООО Vides resursu centrs, никакого ущерба природе не нанесет, таково заключение Государственного бюро по надзору за окружающей средой (BVKB). Такое заключение BVKB позволит Vides resursu centrs - предприятию, отделенному от известного предприятия по обслуживанию бытовых отходов Clean R, - попробовать еще раз добиться согласия самоуправления Ропажского края на строительство завода, причем в том же месте, где один раз в разрешении на строительство уже было отказано, сообщает Latvijas Avīze.