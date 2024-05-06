Торговцы все как один отрицают, что политика наценки на импортные и местные продукты питания различается. Даже представитель производителя о выводе Совета по конкуренции говорит: "Не особо понимаю подход торговцев, это даже не логично - закупают дешевле и продают дешевле. Если бы закупали дешевле и продавали дороже, прибыль была бы еще больше". В чем же соль? Конкурентоспособность! Местные производители продуктов питания в большинстве своем не способны соревноваться в плане цен с производителями соседних стран, отмечают торговцы. Более того, фрагментация не дает им позиций рыночной власти и возможности полностью защищать свои интересы.
В приоритете - местная продукция
LPUF считает, что в магазинах Латвии приоритет должен быть у продукции местных производителей:
"Посмотрите на Эстонию! В соседней с нами стране в разделе молочных продуктов на 80% доминирует местный производитель, в Латвии это опустилось до 50-60%".
То, что продукции местных производителей на полках магазинов становится меньше, подчеркивает и Данусевич.