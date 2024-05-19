Несмотря на то, что инфляции в Латвии сейчас одна из самых низких в ЕС и в апреле потребительские цены были всего на 1,1% выше, чем год назад, довольно быстро растут цены на услуги, кроме того, быстрый рост зарплат как в Латвии, так и в еврозоне является еще одним фактором риска для дальнейшего роста инфляции. Цены на теплоэнергию в апреле были на 17,7% ниже, чем год назад, однако цены на природные ресурсы в мире уже так быстро не снижаются и в последние месяцы снова начали немного расти. Более того, латвийская экономика не росла уже два года, поэтому дальнешый рост запрлат предприниматели могут обеспечивать лишь снова повышая цены на товары и услуги.

С мая 2022 года ресурс цен в мире снизился на 30-40%, в свою очередь цены на природный газ в Европе в этом году вернулись почти на уровень 2021 года. Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш указывает, что экономия на дешевых энергоресурсах позволяет увеличить другие расходы, и цены не снижаются, однако на продовольственные цены в апреле зарегистрирован новый рекорд.

Мартиньш Аболиньш прогнозирует, что до середины лета инфляция в Латвии будет очень низкой. По его подсчетам, в отдельных сферах еще есть основание для дальнейшего снижения, например, цены на теплоэнергию в Риге сейчас слишком высоки.

Глава отдела способствования сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики (AREI) Ингуне Гулбе отмечает, что продовольственные цены в Латвии должны сохраниться на нынешнем уровне, если только не произойдет каких-либо потрясений. По ее словам, в Латвии на цены сильно влияет рабочая сила и покупательская способность. Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что падение цен на продукты питания наблюдалось во второй половине прошлого года, а сейчас они снова дорожают.