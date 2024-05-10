Энергия и РФ: Augstsprieguma tīkls готова разорвать связи с Россией уже в ближайшее время

"Мы осознаем риск того, что Россия может предпринять шаги по десинхронизации раньше и сама инициировать отключение, но мы готовы к этому. У нас есть план действий, предусматривающий полный контроль над сетью, а также планы сотрудничества с польскими, шведскими и финскими операторами по обеспечению поддержки через кабельные соединения постоянного тока. Таким образом, мы обеспечим достаточную мощность для поддержания стабильности системы", - заверяет председатель правления компании Augstsprieguma tīkls Роланд Ирклис, комментируя предстоящий выход стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ, пишет Latvijas Avīze.
"Конечно, было бы безопаснее и проще, если бы этот процесс был спланированным, но достаточно одного события, чтобы угроза стала значительной. Вся синхронизация направлена на то, чтобы мы могли сами поддерживать и контролировать сеть, обеспечивать стабильность и не зависеть от действий наших соседей", - добавляет он.
Менее чем через год, в феврале 2025 года, страны Балтии отсоединятся от кольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью. В настоящее время проводятся последние подготовительные работы, чтобы обеспечить плавный переход, но операторы уже должны быть готовы работать без мощностей БРЭЛЛ в случае необходимости.
Идея отключения стран Балтии от российской и белорусской энергосетей возникла еще в 2007 году. В течение следующих более чем десяти лет проводились различные исследования, заключались соглашения и велись переговоры.
В рамках этого процесса была запущена "Курземская дуга", а Литва и Польша начали строительство соединения "Лит-Пол". В 2019 году было получено первое софинансирование Европейского союза для синхронизации электросетей стран Балтии с остальной Европой.
В течение пяти лет страны Балтии и Польша проделали все необходимое для безопасного отключения от российских сетей, вложив в этот процесс около 2 млрд евро. В целом у стран Балтии девять электроэнергетических соединений с Россией и Беларусью, а у Латвии - одно.
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