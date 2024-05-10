Энергия и РФ: Augstsprieguma tīkls готова разорвать связи с Россией уже в ближайшее время

"Конечно, было бы безопаснее и проще, если бы этот процесс был спланированным, но достаточно одного события, чтобы угроза стала значительной. Вся синхронизация направлена на то, чтобы мы могли сами поддерживать и контролировать сеть, обеспечивать стабильность и не зависеть от действий наших соседей", - добавляет он.

Менее чем через год, в феврале 2025 года, страны Балтии отсоединятся от кольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью. В настоящее время проводятся последние подготовительные работы, чтобы обеспечить плавный переход, но операторы уже должны быть готовы работать без мощностей БРЭЛЛ в случае необходимости.

Идея отключения стран Балтии от российской и белорусской энергосетей возникла еще в 2007 году. В течение следующих более чем десяти лет проводились различные исследования, заключались соглашения и велись переговоры.

В рамках этого процесса была запущена "Курземская дуга", а Литва и Польша начали строительство соединения "Лит-Пол". В 2019 году было получено первое софинансирование Европейского союза для синхронизации электросетей стран Балтии с остальной Европой.

В течение пяти лет страны Балтии и Польша проделали все необходимое для безопасного отключения от российских сетей, вложив в этот процесс около 2 млрд евро. В целом у стран Балтии девять электроэнергетических соединений с Россией и Беларусью, а у Латвии - одно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!