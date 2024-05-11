Хотя уровень безработицы в стране в апреле несколько снизился, в ряде сфер на вакансии трудно подобрать работников. Согласно текущим тенденциям рынка труда, наибольшую нехватку работников испытывает сектор розничной торговли. Также не хватает высококвалифицированных сотрудников (юристов, исследователей) и сотрудников низшего звена - дворников, уборщиков.

Специалисты не рвутся работать по профессиям, в которых нужны знания и навыки, а зарплата не достигает даже среднего по стране. Между тем в некоторых менее престижных профессиях предлагают зарплату 2000 и даже 4000 евро брутто. Также не хватает профессионалов, зарплата которых оценивается в 9 и 10 тысяч евро в месяц.