Два года назад Латвия решила создать новый военный полигон в Селии. Чтобы ускорить процесс, год назад Сейм принял специальный закон о строительстве этого полигона. Цель закона состояла в том, чтобы ускорить традиционно весьма долговременные процедуры, связанные с такими объектами, начиная от отчуждения имущества и заканчивая строительством. Передача Латвийского телевидения De facto выяснила, что сейчас начаты работы по проектированию первой очереди строительства полигона, а объявить закупки на строительные работы предполагается только в конце этого и начале следующего года.
Сдача первой очереди полигона запланирована к 2026 году. А это значит, что строительные работы пришлось бы завершить менее чем за год, что маловероятно.
Следующий этапный план развития должен быть готов к июлю, чтобы в следующем году над ним можно было начать работать практически и закончить за шесть лет. Тогда возникли бы такие объекты, как склады, казармы, столовая и медицинский центр.
При наличии такой инфраструктуры на полигоне теоретически уже мог бы работать военный отряд союзнических сил НАТО уровня бригады, который составляет до пяти тысяч человек, а также военнослужащие Службы государственной обороны и другие подразделения.
Должностные лица отрасли отмечают, что солдаты союзников, которые должны прибыть в Латвию в ближайшее время, пока в Селии размещены быть не могут.
Ранее прозвучало, что на создание всего полигона может потребоваться в общей сложности около 700 миллионов евро.
Однако сейчас Министерство обороны не готово ни подтвердить эту цифру, ни назвать другую. Неясно и предполагаемое распределение инвестиций по следующим годам, а также неизвестно, можно ли привлечь для развития полигона какое-то другое финансирование, не из госбюджета.
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