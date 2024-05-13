Сдача первой очереди полигона запланирована к 2026 году. А это значит, что строительные работы пришлось бы завершить менее чем за год, что маловероятно.

Следующий этапный план развития должен быть готов к июлю, чтобы в следующем году над ним можно было начать работать практически и закончить за шесть лет. Тогда возникли бы такие объекты, как склады, казармы, столовая и медицинский центр.

При наличии такой инфраструктуры на полигоне теоретически уже мог бы работать военный отряд союзнических сил НАТО уровня бригады, который составляет до пяти тысяч человек, а также военнослужащие Службы государственной обороны и другие подразделения.

Должностные лица отрасли отмечают, что солдаты союзников, которые должны прибыть в Латвию в ближайшее время, пока в Селии размещены быть не могут.

Ранее прозвучало, что на создание всего полигона может потребоваться в общей сложности около 700 миллионов евро.

Однако сейчас Министерство обороны не готово ни подтвердить эту цифру, ни назвать другую. Неясно и предполагаемое распределение инвестиций по следующим годам, а также неизвестно, можно ли привлечь для развития полигона какое-то другое финансирование, не из госбюджета.

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