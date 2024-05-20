Йога со щенками – модное веяние, достаточно популярное в мире, которое дошло и до Риги. На первый взгляд – сплошной позитив: делать асаны в окружении милых щеночков. Однако в Италии, например, такую практику запретили, считая, что это не гуманно по отношению к животным. TVNET+ разобрался в вопросе, пообщавшись с кинологами и представителями Продовольственно-ветеринарной службы.
Главная идея такой практики – это совместить полезное с приятным. Щенкам необходима социализация – им нужно научиться общаться с людьми, другими животными, адаптироваться к жизни в обществе. Для людей же это возможность получить положительные эмоции и снять стресс: у любого нормального человека щенки вызывают улыбку и умиление.
В Риге совместить занятия хатха-йогой с релаксацией в окружении забавных песиков предлагает, например, FELLINE STUDIO на ул. Стругу. Если погуглить, то можно найти также Puppy Yoga на ул. Лудзас.