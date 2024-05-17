Болгария намерена взыскать крупную компенсацию с "Газпрома"

По его словам, соответствующий иск уже готовится, однако сначала Bulgargaz даст возможность "Газпрому" добровольно выплатить компенсацию.

"Если этого не произойдет, подадим иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже", - сказал Малинов.

Спустя два месяца после начала российского вторжения в Украину, 27 апреля 2022 года "Газпром" прекратил поставлять газ Bulgargaz из-за отказа компании платить за газ в рублях. Такую схему расчетов ввел диктатор Владимир Путин вскоре после того, как страны Евросоюза установили первую волну санкций против России.

Из-за этого "Газпром" начал не выполнять свои обязательства перед Болгарией, и в этой стране резко начали расти цены на газ. в июле 2022 года 100 кубометров газа стоили 95 евро, а в августе - уже 149 евро. Перед войной Болгария покрывала свое потребление газа, получая три четверти газа из России.