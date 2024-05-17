Болгария намерена взыскать крупную компенсацию с "Газпрома"

Болгарская компания Bulgargaz запросит у российского газового концерна "Газпром" компенсацию в размере 400 миллионов евро за прекращение поставок газа, сообщил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, передает The Moscow Times.
По его словам, соответствующий иск уже готовится, однако сначала Bulgargaz даст возможность "Газпрому" добровольно выплатить компенсацию.
"Если этого не произойдет, подадим иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже", - сказал Малинов.
Спустя два месяца после начала российского вторжения в Украину, 27 апреля 2022 года "Газпром" прекратил поставлять газ Bulgargaz из-за отказа компании платить за газ в рублях. Такую схему расчетов ввел диктатор Владимир Путин вскоре после того, как страны Евросоюза установили первую волну санкций против России.
Из-за этого "Газпром" начал не выполнять свои обязательства перед Болгарией, и в этой стране резко начали расти цены на газ. в июле 2022 года 100 кубометров газа стоили 95 евро, а в августе - уже 149 евро. Перед войной Болгария покрывала свое потребление газа, получая три четверти газа из России.
Общая сумма, которую требуют бывшие партнеры "Газпрома", приближается к 20 миллиардам долларов. Рекордную сумму требует немецкий Uniper, который ежегодно покупал у России 20 млрд кубометров газа. Будучи крупнейшим импортером российского газа в Германии, а также одним из инвесторов "Северного потока - 2", Uniper оказался перед банкротством и фактически был национализирован после того, как компания лишилась одного из основных поставщиков газа и была вынуждена покупать газ по завышенным ценам на оптовом рынке. На спасение Uniper Германия потратила 29 миллиардов евро.
Еще около одного миллиарда долларов требует от "Газпрома" другой немецкий импортер газа RWE, который импортировал один миллиард кубометров газа в год. Французский Engie запросил у "Газпрома" около 1,3 миллиарда долларов. Итальянская Eni также подала иск к "Газпрому", но сумму не раскрыла. Учитывая, что общий объем закупок составлял около 20 млрд евро в год, требуемая Eni компенсация также может измеряться в несколько миллиардов евро.
В прошлом году "Газпром" поставил в Европу всего 28 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с 1970-х годов. Общий показатель экспорта компании упал до 69 млрд кубометров, что является самым низким с 1985 года.
В 2023 году "Газпром" впервые за 25 лет понес самые большие убытки - 6,2 млрд евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!