Рыбаки просят разрешить им стрелять по тюленям. Зачем?

Рыбаки утверждают, что тюлени наносят большой урон орудиям лова и выловленной рыбе. Рыбаки просят разрешить частичный отстрел тюленей, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.
Андрис Цирулис, председатель правления общества Mazjūras zvejnieki говорит, что уже 20 лет рыбаки жалуются на урон от тюленей.
"Каждый день, выходя в море, мы видим, что популяция тюленей растет астрономическими темпами. Одна сеть стоит около 70 евро, а за ночь тюлени рвут пять сетей. Может, не полностью, но процентов 20 испорчены. На следующий день они снова их рвут, и сеть уже непригодна для использования. Сложно подсчитать, сколько рыбы они так съедают. Бывает, что тюлени съедают 90 % рыбы, попавшей в сети", - рассказывает он.
Сообщается, что популяция тюленей в Балтийском море превысила 60 000 особей.
Директор Департамента рыболовства Министерства земледелия Нормундс Риекстиньш отвечает, что государство компенсирует рыбакам ущерб.
"Каждый год выплачивается компенсация за недополученный улов и поврежденные рыболовные снасти. Но, конечно, это не решение проблемы, и, в принципе, выплачивать приходится все больше и больше, а улов все меньше и меньше. Сами рыбаки могли бы искать какие-то решения - скажем, инновационные орудия лова из более прочных материалов или средства отпугивания тюленей", - думает чиновник. Он добавил, что решение надо искать на уровне всего ЕС.
"Сейчас есть договоренность с исследовательским институтом Bior и Управлением по охране природы о выдаче лицензий рыбакам, которые также являются охотниками, чтобы у них была возможность охранять свои сети. Нам необходимо разработать правила, чтобы эти лицензии выдавали рыбакам", - убежден Цирулис.
По его словам, сейчас Латвия, - это единственная страна, где рыбаки не могут использовать средства защиты от тюленей или охотиться на них.
Сейчас рыбаки ждут решения Управления по охране природы и других органов власти на то, чтобы им разрешили частичный отстрел тюленей.
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