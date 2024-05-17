Рыбаки просят разрешить им стрелять по тюленям. Зачем?

Андрис Цирулис, председатель правления общества Mazjūras zvejnieki говорит, что уже 20 лет рыбаки жалуются на урон от тюленей.

"Каждый день, выходя в море, мы видим, что популяция тюленей растет астрономическими темпами. Одна сеть стоит около 70 евро, а за ночь тюлени рвут пять сетей. Может, не полностью, но процентов 20 испорчены. На следующий день они снова их рвут, и сеть уже непригодна для использования. Сложно подсчитать, сколько рыбы они так съедают. Бывает, что тюлени съедают 90 % рыбы, попавшей в сети", - рассказывает он.

Сообщается, что популяция тюленей в Балтийском море превысила 60 000 особей.

Директор Департамента рыболовства Министерства земледелия Нормундс Риекстиньш отвечает, что государство компенсирует рыбакам ущерб.

"Каждый год выплачивается компенсация за недополученный улов и поврежденные рыболовные снасти. Но, конечно, это не решение проблемы, и, в принципе, выплачивать приходится все больше и больше, а улов все меньше и меньше. Сами рыбаки могли бы искать какие-то решения - скажем, инновационные орудия лова из более прочных материалов или средства отпугивания тюленей", - думает чиновник. Он добавил, что решение надо искать на уровне всего ЕС.

"Сейчас есть договоренность с исследовательским институтом Bior и Управлением по охране природы о выдаче лицензий рыбакам, которые также являются охотниками, чтобы у них была возможность охранять свои сети. Нам необходимо разработать правила, чтобы эти лицензии выдавали рыбакам", - убежден Цирулис.

По его словам, сейчас Латвия, - это единственная страна, где рыбаки не могут использовать средства защиты от тюленей или охотиться на них.

Сейчас рыбаки ждут решения Управления по охране природы и других органов власти на то, чтобы им разрешили частичный отстрел тюленей.

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