Издание: есть ли перспективы у экономики Латвии?

Новая цель экономического развития предусматривает удвоение размера национальной экономики к 2035 году - достижение валового внутреннего продукта (ВВП) в 83 миллиарда евро (в фактических ценах), брутто-зарплаты более 3200 евро и объема экспорта 85% от ВВП, говорится в докладе Министерства экономики (МЭ), сообщает Diena.
"План, если его можно так назвать, представляет собой достаточно качественное описание текущей ситуации, но в нем нет ничего такого, о чем мы еще не говорили или не знали, и документы такого типа пишутся у нас довольно регулярно. ", - говорит Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele.
В 2011 году ВВП составил 19,7 млрд евро, в 2023 году - более 40 млрд евро. Это означает, что размер экономики в евро увеличился вдвое за 12 лет.
Учитывая, что предыдущий период (после финансового кризиса) уж точно не запомнится как годы быстрого роста, главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя считает, что эта цель не звучит особенно амбициозно.
Здесь, однако, следует учитывать, что большая часть заслуг в увеличении ВВП в евро до 2023 года приходится на последние три года, когда не так уж и много было произведено, а цены росли. По мнению экономиста, разумнее смотреть на цель с точки зрения экономического роста (на экономическом жаргоне - в реальном выражении). И вот тогда это начинает выглядеть очень и очень амбициозно.
В предыдущие 12 лет размер экономики рос в среднем на 2,6% в год. В своих прогнозах Минэкономики ожидает ежегодный рост на уровне 4-5% в течение следующих 11 лет.
Такой быстрый и устойчивый долгосрочный экономический рост требует толчка, который нынешняя стратегия не учитывает. Идей, которые можно было бы поддержать, куда вложить, очень много, но откуда возьмутся все эти средства, непонятно.
Будут ли перераспределены средства из каких-то неприоритетных направлений и каких именно? Будут ли все эти меры финансироваться за счет увеличения государственного долга и все больших выплат за обслуживание долга? Это вопросы, на которые нет ответа.
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