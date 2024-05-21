Издание: есть ли перспективы у экономики Латвии?

"План, если его можно так назвать, представляет собой достаточно качественное описание текущей ситуации, но в нем нет ничего такого, о чем мы еще не говорили или не знали, и документы такого типа пишутся у нас довольно регулярно. ", - говорит Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele.

В 2011 году ВВП составил 19,7 млрд евро, в 2023 году - более 40 млрд евро. Это означает, что размер экономики в евро увеличился вдвое за 12 лет.

Учитывая, что предыдущий период (после финансового кризиса) уж точно не запомнится как годы быстрого роста, главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя считает, что эта цель не звучит особенно амбициозно.