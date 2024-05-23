Во время вступления в Евросоюз зарплата в Латвии составляла примерно 20-30% от уровня самых развитых стран Европы. В течение последних 20 лет уровень зарплат и покупательская способность выросли и в данный момент достигает 50-60% от уровня самых развитых стран Европы. Почему уровень зарплат по-прежнему отстает?

Эксперт по финансам и налогом Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янис Херманис подсчитал, что средняя нетто-зарплата в Латвии в 2023 году процентуально была 58% от уровня ЕС, 56% от уровня Дании, 55% - Финляндии, 53% - Швеции, 52% - Ирландии и 45% от средней месячной зарплаты работника в Германии. В свою очередь, если считать по средней месячной нетто-зарплате, скорректированной по покупательской способности, то Латвия находится на предпоследнем месте с 1324 местом, опережая только находящуюся на последнем месте Словакию с 1230 евро.