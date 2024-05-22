Фото Неоднозначно оцениваемый инвестор из ОАЭ представил проект развития набережной в Риге

Согласия по тексту соглашения достигнуто не было. Так, Латвия не согласна решать споры в частных арбитражных судах. В последние годы в Латвии и в Европейском союзе в целом меняется отношение к соглашениям о защите инвестиций, в том числе к частным арбитражным судам. А при проведении переговоров с ОАЭ Латвия связана основными принципами инвестиционной политики ЕС, сообщили De Facto в МИД.

Заключение инвестиционного договора не является обязательным условием для инвестирования. Латвия ранее имела очень болезненный и дорогостоящий опыт работы с арбитражными судами, где разрешенные споры обходились стране в миллионы.

Имя разработчика проекта недвижимости из ОАЭ Мохамеда Али Алаббара в последние месяцы упоминалось как в контексте строительства футбольного стадиона на Луцавсале, так и в связи с обещанием инвестировать два с половиной миллиарда евро в строительство Андрейсалы. В январе Алаббар подписал с руководством Риги меморандум о сотрудничестве. Это не создает для сторон материальной ответственности, однако Рига обязалась обеспечить бесперебойность процессов согласования, а также развивать общественную инфраструктуру. На этой неделе на Андрейсале рабочие вывесили флаги с надписью "Рижская набережная" (Riga Waterfront).