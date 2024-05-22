Фото Неоднозначно оцениваемый инвестор из ОАЭ представил проект развития набережной в Риге

Бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и глава застройщика Eagle Hills Properties Мохамед Али Алаббар планирует в рамках проекта развития рижской набережной Riga Waterfront создать жилье для 30 000 жителей, сообщили агентству LETA представители застройщика проекта.
Основатель и председатель правления Eagle Hills Properties Алаббар указывает, что цель Riga Waterfront - "развить и оживить Латвию и ее столицу Ригу, позиционируя ее как новый центр Европы".
Планируется, что обновленная набережная с общим объемом инвестиций в 3 миллиарда евро, протянувшаяся на пять километров вдоль берега Даугавы, превратит район Андрейсалы в новый центр. Проект задуман как новое и важное ядро Риги, сочетающее в себе жилые дома, зеленые зоны и прямой выход к воде.
Проектом предусмотрено, что более 30 000 жителей будут жить примерно в 8000 квартир. Планируются и гостиницы с более чем 1000 предложениями гостеприимства - катки, современный круизный терминал, крупный торговый центр и общественные площадки. По проекту, территория старой электростанции будет преобразована в торгово-гастрономический центр.
Представители Eagle Hills Properties указывают, что вложения в развитие проекта открывают возможности получить место жительства в Риге и, начиная с инвестиций в размере 2 500 000 евро, возможность получить преимущества в рамках программы резиденции Евросоюза.
Уже сообщалось, что руководитель группы Сейма по сотрудничеству с парламентом ОАЭ Айнар Шлесерс (LPV), семейная компания которого заинтересована в проекте Андрейсалы, пытался на разных уровнях ускорить заключение соглашения с ОАЭ о защите инвестиций, с нынешней редакцией которого латвийская сторона не согласна, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Согласия по тексту соглашения достигнуто не было. Так, Латвия не согласна решать споры в частных арбитражных судах. В последние годы в Латвии и в Европейском союзе в целом меняется отношение к соглашениям о защите инвестиций, в том числе к частным арбитражным судам. А при проведении переговоров с ОАЭ Латвия связана основными принципами инвестиционной политики ЕС, сообщили De Facto в МИД.
Заключение инвестиционного договора не является обязательным условием для инвестирования. Латвия ранее имела очень болезненный и дорогостоящий опыт работы с арбитражными судами, где разрешенные споры обходились стране в миллионы.
Имя разработчика проекта недвижимости из ОАЭ Мохамеда Али Алаббара в последние месяцы упоминалось как в контексте строительства футбольного стадиона на Луцавсале, так и в связи с обещанием инвестировать два с половиной миллиарда евро в строительство Андрейсалы. В январе Алаббар подписал с руководством Риги меморандум о сотрудничестве. Это не создает для сторон материальной ответственности, однако Рига обязалась обеспечить бесперебойность процессов согласования, а также развивать общественную инфраструктуру. На этой неделе на Андрейсале рабочие вывесили флаги с надписью "Рижская набережная" (Riga Waterfront).
Проекты Мохамеда Али Алаббара связаны обещаниями амбициозных инвестиций, у него теплые отношения с такими диктаторами, как Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, который также был гостем на свадьбе сына Алаббара. Публикации показывают, что многомиллиардные проекты Алаббара в нескольких странах объединяет еще и то, что они расположены на воде, поддерживаются государством или муниципалитетами и сопровождаются различными скандалами. Это произошло в Сербии, Албании и Хорватии, где Загреб в итоге отказался от проекта. Весной этого года также было объявлено об инвестиционных планах в Венгрии.
На вопрос, известно ли происхождение денег инвестора, Шлесерс отвечает: "Хочу сообщить вам, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть так называемый Фонд суверенного благосостояния (Sovereign Wealth fund), который располагает одним триллионом и размещает эти деньги во многих странах мира. Поэтому названные три миллиарда - это малая часть тех средств, которые поступают из этого фонда. Но сегодня я не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть это".
65% Riga Waterfront принадлежит компании Eagle Hills, которую представляет Алаббар, остальные 35 процентов - NĪ Holdings, владеющей почти всей развиваемой территорией на Андрейсале. NĪ Holdings частично принадлежит членам семьи Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, а также совладельцу Rietumu Banka Леониду Эстеркину.
TVNET уже сообщал, что Служба государственной безопасности (VDD) провела оценку деятельности потенциального инвестора с острова Андрейсала и не выявила никаких рисков для национальной безопасности Латвии со стороны Алаббара. Служба проинформировала о своей оценке Рижскую думу и высших должностных лиц страны.
Представители застройщика проекта на Андрейсале Riga Port City ранее пояснили LETA, что Алаббар как крупнейший частный застройщик недвижимости в ОАЭ ответил на неоднократные призывы правительства Латвии, президента Латвии и Латвийского агентства инвестиций и развития к предприятиям ОАЭ инвестировать в Латвию, и эти инвестиции будут строго соответствовать латвийским законам.
Представители Riga Port City пояснили, что Eagle Hills Waterfront Limited - это компания, созданная в 2024 году специально для реализации рижского проекта. Она является полностью частной.
В начале этого года мэр Риги Вилнис Кирсис и Алаббар подписали меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсалы.
В течение 15 лет в проекты развития было обещано инвестировать более трех миллиардов евро. Подписав меморандум о сотрудничестве, стороны обязались целенаправленно работать над развитием Андрейсалы.
Инициатива подписания меморандума исходила от инвестора, и Рижская дума откликнулась на нее, руководствуясь общим принципом, что привлечение инвестиций в город очень важно и над этим самоуправление постоянно работает. Соглашение не накладывает на город какие-либо конкретные обязательства, оно носит общий характер.
LETA уже сообщала, что в сентябре 2022 года международная команда архитекторов во главе со швейцарской архитектурно-проектной компанией Hosoya Schaefer Architects разработала единую концепцию, или мастер-план, развития территории. Участок площадью 55 гектаров начинается на реке Даугава у Вантового моста, включает в себя территорию нынешнего Рижского пассажирского порта, яхт-центра "Андрейоста", Андрейсалы и заканчивается в южной части Экспортного порта.
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