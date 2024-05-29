Фото В Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось во второй половине дня после нескольких землетрясений к северу от прибрежного города Гриндавик с населением 3800 человек. Из этого города также были эвакуированы люди.

Метеорологическая служба сообщает, что лава изверглась из километровой трещины на высоте около 50 метров.

Людей эвакуировали с курорта Голубая лагуна еще до начала извержения, сообщает общественная телекомпания RUV.

В Исландии регулярно происходят извержения, и страна имеет большой опыт борьбы с такими ситуациями.

Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году стало крупнейшим за последнее время. В тот год в атмосферу были выброшены огромные облака пепла, в результате чего во многих частях Европы было закрыто воздушное пространство.

Последние извержения указывают на активизацию вулканической системы Свартсенги, которая была спокойной почти 800 лет. Неясно, когда закончится период активности и что это значит для Рейкьявика, одной из самых густонаселенных частей Исландии.

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