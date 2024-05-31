ИНФОГРАФИКА ВВП Латвии вырос на 0,1% в первом квартале

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года в сравнительных ценах по сезонно и календарно не скорректированным данным вырос на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
По сезонно и календарно скорректированным данным в первом квартале 2024 года ВВП Латвии увеличился на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
В то же время ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным в первом квартале этого года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом - четвертым кварталом 2023 года.
В первом квартале 2024 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 9,335 миллиарда евро.
По данным ЦСУ, в первом квартале 2024 года общая добавленная стоимость снизилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом в сфере услуг она осталась на уровне предыдущего года, а в производственных отраслях упала на 1,1%.
В сельскохозяйственном секторе был зафиксирован рост на 1,7%, обусловленный увеличением производства сельскохозяйственных культур на 14,6% и снижением производства продукции животноводства на 2,5%. Рыбное хозяйство показало рост на 14,2%, а лесное хозяйство и лесозаготовки - на 4,8%.
Под влиянием различных внешних и внутренних факторов обрабатывающая промышленность вступила в длительный период спада, сократившись на 5,3% в первом квартале, что стало седьмым кварталом спада подряд. Это было вызвано снижением на 1,5% в крупнейшем секторе обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из нее. Также сократилось производство металлических изделий (на 11,5%), неметаллических минералов (на 11,2%), электрического оборудования (на 3,6%) и компьютеров, электронного и оптического оборудования (на 16,8%).
С другой стороны, обрабатывающая промышленность выиграла от роста на 1,8% во втором по величине секторе - производстве продуктов питания. Выпуск продукции в производстве химикатов и химической продукции также увеличился на 9,2%.
В остальной промышленности объем производства вырос на 7,5% благодаря увеличению объемов в производстве электроэнергии, газа, тепла и кондиционирования воздуха (9,3%), добывающей промышленности и разработке карьеров (15,2%), в водоснабжении, канализации, утилизации мусора и санации (1,8%).
После резкого роста производства в прошлом году в первом квартале этого года объем производства в строительном секторе упал на 5,5%. Хотя два из трех подсекторов показали рост, это не перевесило спад в строительстве зданий, который снизился на 22% из-за отсутствия новых строительных контрактов. Рост на 19% в сфере гражданского строительства был обусловлен увеличением объемов строительства городской инфраструктуры на 35,2%, автомобильных и железных дорог на 2,5% и снижением объемов прочего гражданского строительства на 4%. Специализированные строительные работы выросли на 3,1%.
В торговле в первом квартале этого года наблюдалось падение на 1,7%, вызванное падением на 4,3% в оптовой торговле и на 3,7% в секторе торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов. Рост розничной торговли на 1% был обусловлен ростом розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами на 0,2% и 1,5% соответственно. Оборот моторного топлива увеличился на 4,8%.
На сектор транспорта и хранения, снизившийся на 9%, негативное влияние оказали деятельность наземного и трубопроводного транспорта - на 9%, водного транспорта - на 24%, складов и вспомогательного транспорта - на 11%, а также почтовая и курьерская деятельность - на 8,4%. Напротив, воздушный транспорт внес положительный вклад, увеличившись на 37%.
Услуги размещения и питания в первом квартале снизились. Объем услуг снизился как в сфере общественного питания, так и в сфере размещения, на 1% и 1,3% соответственно.
В информационно-коммуникационной отрасли в первом квартале активность снизилась на 3,2%. Это было вызвано падением на 1,4% в сфере телекоммуникационных услуг и на 4,7% в сфере компьютерного программирования и консалтинга. С другой стороны, сектор информационных услуг продемонстрировал положительную динамику в этом квартале, увеличившись на 0,1%.
В секторе финансов и страхования был рост на 1,8%, в секторе профессиональных, научных и технических услуг - снижение на 6,7%, в сфере административных и вспомогательных услуг рост составил 4,3%.
В первом квартале 2024 года конечное потребление домашних хозяйств выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. Расходы на продукты питания, приобретенные как в розничной, так и в электронной торговле, увеличились на 0,2%. Расходы домохозяйств на жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива увеличились на 0,8%. Напротив, объем ресторанных и гостиничных услуг, которыми пользовались домохозяйства, снизился на 0,7%.
Государственные расходы на конечное потребление выросли на 8,2%.
Инвестиции в брутто основной капитал сократились на 9,3%, на что существенно повлиял эффект высокой базы в первом квартале прошлого года. Экспорт товаров и услуг снизился на 3,1%, в том числе товаров - на 1,1%, услуг - на 7,4%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее (кроме мебели), электрическое и электронное оборудование и минеральные продукты. В первом квартале 2024 года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и прочие деловые услуги.
Импорт товаров и услуг сократился на 6,4%, в том числе на 5,7% - импорт товаров и на 9,2% - импорт услуг.
В первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года общая оплата труда работников увеличилась на 11,8%, в том числе общая заработная плата выросла на 10,7%, а социальные отчисления работодателей - на 16,8%.
Наибольший рост зарплат зафиксирован в государственном управлении, обороне, образовании, здравоохранении и социальной работе - на 24,4%.