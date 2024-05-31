ИНФОГРАФИКА ВВП Латвии вырос на 0,1% в первом квартале

Услуги размещения и питания в первом квартале снизились. Объем услуг снизился как в сфере общественного питания, так и в сфере размещения, на 1% и 1,3% соответственно.

В информационно-коммуникационной отрасли в первом квартале активность снизилась на 3,2%. Это было вызвано падением на 1,4% в сфере телекоммуникационных услуг и на 4,7% в сфере компьютерного программирования и консалтинга. С другой стороны, сектор информационных услуг продемонстрировал положительную динамику в этом квартале, увеличившись на 0,1%.

В секторе финансов и страхования был рост на 1,8%, в секторе профессиональных, научных и технических услуг - снижение на 6,7%, в сфере административных и вспомогательных услуг рост составил 4,3%.

В первом квартале 2024 года конечное потребление домашних хозяйств выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. Расходы на продукты питания, приобретенные как в розничной, так и в электронной торговле, увеличились на 0,2%. Расходы домохозяйств на жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива увеличились на 0,8%. Напротив, объем ресторанных и гостиничных услуг, которыми пользовались домохозяйства, снизился на 0,7%.

Государственные расходы на конечное потребление выросли на 8,2%.

Инвестиции в брутто основной капитал сократились на 9,3%, на что существенно повлиял эффект высокой базы в первом квартале прошлого года. Экспорт товаров и услуг снизился на 3,1%, в том числе товаров - на 1,1%, услуг - на 7,4%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее (кроме мебели), электрическое и электронное оборудование и минеральные продукты. В первом квартале 2024 года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и прочие деловые услуги.

Импорт товаров и услуг сократился на 6,4%, в том числе на 5,7% - импорт товаров и на 9,2% - импорт услуг.

В первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года общая оплата труда работников увеличилась на 11,8%, в том числе общая заработная плата выросла на 10,7%, а социальные отчисления работодателей - на 16,8%.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в государственном управлении, обороне, образовании, здравоохранении и социальной работе - на 24,4%.