Китайский космический корабль приземлился на обратной стороне Луны

Он уже изучил другие лунные породы, доставленные американской миссией «Аполлон» и предыдущими китайскими миссиями.

Но Джон Пернет-Фишер говорит, что возможность проанализировать грунт из совершенно другой части Луны поможет ответить на фундаментальные вопросы о том, как формируются планеты.

Большинство собранных на данный момент пород имеют вулканическое происхождение, подобное тем, которые можно найти в Исландии или на Гавайях.

Но «материал», собранный на обратной стороне Луны, будет иметь другой химический состав.

«Это помогло бы нам ответить на действительно важные вопросы, например, как образуются планеты, почему образуется кора, каково происхождение воды в Солнечной системе?» — отмечает он.

По данным Национального космического управления Китая, в ходе миссии должно быть собрано около 2 кг «материала» — с помощью бура и механической руки.

Зонд, как и планировалось, попал на кратер под названием Бассейн Южный полюс — Эйткен, один из крупнейших известных в Солнечной системе.

«Оттуда он может собрать материал, добытый из глубины лунной мантии — внутреннего ядра Луны», — говорит профессор Пернет-Фишер.

Южный полюс Луны — это следующий рубеж лунных миссий. Миссии разных стран стремятся понять этот регион, потому что есть большая вероятность того, что там находится лед.

Капсула прошлой китайской лунной миссии «Чанъэ-5» Фото: Getty Images

Если миссия увенчается успехом, корабль вернется на Землю с драгоценными образцами на борту специальной возвращаемой капсулы.