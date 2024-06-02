Какие причины мешают жителям Латвии покупать недвижимость?

В то же время 39% респондентов опроса отметили, что для них сдерживающим фактором является цена на недвижимость, а 8% - недоступность ипотечного кредита и столько же - геополитическая ситуация.

Были также проанализированы настроения населения в отношении покупки недвижимости. Так, 21% жителей выразили мнение, что в этом году отношение в отношении покупки недвижимости улучшились, а 19 % респондентов заявили, что этого не произошло.

При этом 40% респондентов не были уверены, заявив, что отношение скорее не улучшилось, а 20% населения не знают, может ли улучшиться отношение к покупке недвижимости в этом году.

"В настоящее время спрос на квартиры в новых проектах на рынке недвижимости стабилен, однако нельзя отрицать, что осторожность жильцов продиктована высокими ставками по ипотечным кредитам и экономической ситуацией", - сказал представитель строительной компании.

В компании добавили, что, задумываясь о покупке недвижимости, покупатели чаще всего оценивают аспект цены недвижимости в контексте будущей финансовой нагрузки, то есть обязательств по ипотечному кредиту. Ожидание снижения ставки EURIBOR является одной из причин, продливших неопределенность на рынке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!