Трасса Rail Baltica: не хватает денег и решительности

Пока министр сообщения Каспар Бришкенс настаивает на том, что рельсы Rail Baltica уже на первом этапе должны вести до Рижского вокзала, ответственный чиновник Еврокомиссии Катрина Траутмане указывает - самое важное построить соединяющую страны железнодорожную линию, и если рижскую ветку правительство Латвии хочет построить сейчас, то деньги на это нужно найти самим. То, как делить Rail Baltica на этапы и как финансировать, по-прежнему непонятно, так как информативное сообщение Министерство сообщения без согласования с Министерством финансов продвигать не хочет.
Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, из-за просрочки платежей строителям Рижского аэропорта и Рижского центрального вокзала предприятию Министерства сообщения Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) на следующей неделе, возможно, придется подать заявление о неплатежеспособности.
EDzL - предприятие Минсообщения, которое ответственно за введение проекта скоростных поездов Rail Baltica в Латвии. Оно заключило договор на проведение строительных работ и контролирует его реализацию. В данный момент строительные работы ведутся у вокзала и аэропорта. В целом на работы потрачено около 260 миллионов евро.
Однако расходы растут - как из-за большого количества изменений в проекте, так и из-за инфляции. Договоры со строителями предусматривали и коэффициенты инфляции, однако эти платежи задерживаются.
"Конечно, мы сразу же вышли на четкую коммуникацию с застройщиком. Мы понимаем проблему, которая возникла. Я бы сказал, что, может быть, не было сделано то, что не только Министерство сообщения вовремя не подключилось, но и другие государственные структуры, Министерство финансов со своевременной коммуникацией, поиском решений. Потому что, конечно, для меня эта ситуация вообще неприемлема, ни о какой неплатежеспособности не может быть и речи", - говорит председатель правления EDzL Эрик Дилевс.
Необходимых для покрытия процентов по инфляции 39 миллионов евро в бюджете нет. De Facto известно, что прошлое правление EDzL информировало Министерство сообщения о проблеме многократно, с марта прошлого года на регулярной основе, а последние переписки велись еще в апреле этого года.
Исполнительный директор BERERIX Гунтис Аболтиньш-Аболиньш указал передаче: "Ситуация далеко не оптимальная, но в то же время ведется активный диалог с исполнителями проектов, чтобы как можно быстрее решить вопросы оплаты. Такие юридические конструкции, как заявления о неплатежеспособности, в настоящее время не рассматриваются".
Однако даже если строители не подадут заявление о неплатежеспособности, неоплата счетов в срок обяжет Eiropas Dzelzceļa līnijas подать заявление уже 5 июня.
Однако работы на Рижском центральном вокзале приостановились. Для продолжения работ необходимо найти более 100 миллионов евро, чтобы достроить здание. Для этого недоступны средства из Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF), который является крупнейшим финансистом Rail Baltica. Теперь Минсообщения надеется найти деньги в Фонде восстановления, перераспределив средства на другие проекты.
Капсулу времени с посланием для основной трассы Rail Baltica на торжественном мероприятии подготовила Национальная библиотека. Однако закапывать ее пока некуда - строительные работы, скорее всего, начнутся во второй половине года. Пока совместному французско-польско-итальянскому предприятию не переданы все проекты с разрешениями на строительство, которые нужны для первого 12-километрового участка у Иецавы. Были даже дискуссии, соответствует ли полученное требованиям договора.
"Может быть, эти обсуждения со строителем не были, скажем так, детальными, конструктивными - где тот момент, когда мы можем передать ему готовые строительные планы, чтобы он начал тестировать эти проектные решения. Это и 3D-модель, это долгосрочный шаг, мы можем детализировать его до последнего болта, но это не повод не начать, например, уже работы по удалению грунта на строительном объекте", - говорит Дилевс.
Задержки с проектированием сейчас одна из проблем. И, возможно, из-за этого Латвия может потерять около четырех миллионов евро из уже выделенных денег CEF.
Прошлым летом, когда на проектирование также были запрошены дополнительные миллионы, Министерство сообщения заказало аудит управления совместным предприятием RB Rail, ответственным за проекты. Однако после смены министра аудит был отменен. "Я не помню такого конкретного решения, но в любом случае я выступаю за то, чтобы предыдущее принятие решений по проекту было представлено в максимально ясном свете", - говорит Бришкенс.
Позднее советник министра уточнил, что такой аудит вообще был нужен, но делать его нужно было иначе. Теперь будет новый конкурс, но за это время прошел год.
Разногласия министра с руководством EDzL привели к замене совета директоров компании. Теперь в правление входят люди из компании RB Rail, в которой также работал министр. С ним также работала Кристине Малнача, заместитель государственного секретаря по Rail Baltica в Mинсообщения, которая была выбрана в ходе конкурса. Это новая должность в министерстве, призванная изменить запутанное управление проектом, в котором не хватает конкретных ответственных лиц.
В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня, которая неделю назад подтвердила свое поручение организовать управление проектом Rail Baltica, отметила, что при этом следует учитывать способность двух существующих компаний выполнять свои задачи.
В процессе согласования по-прежнему находится информационный доклад Министерства сообщения, в котором нужно будет обозначить и позицию Латвии - что будем строить в первую очередь до 2030 года, а также то, где взять деньги.
И решения придется принять уже в ближайшее время.
"Еврокомиссия действительно сейчас сказала, что в первую очередь они со своей стороны готовы финансировать прямой коридор - соответственно, всю трассу, которая идет из Литвы в Эстонию через Саласпилс. И нам как совместному предприятию вместе с EDzL, Минсообщения, Кабинетом министров нужно понять, каким будет этот механизм, где мы действительно могли бы найти источник финансирования в первую очередь до аэропорта, и, соответственно, тогда уже подключить Ригу, так как нам необходимы оба решения", - говорит член правления RB Rail, директор по долгосрочному развитию Кития Грушкевица.
Министр сообщения обвиняет Министерство финансов в том, что из-за его возражений доклад затянулся. Однако он указывает, что важные вопросы остаются без ответа. Более того, Министерство сообщения может, если захочет, положить доклад на стол правительства, не советуясь с Министерством финансов.
Министр финансов не стал подробно останавливаться на возражениях, поскольку Министерство сообщения ограничило доступ к содержанию доклада, что, по его мнению, неоправданно. Министр сообщения отрицает свою ответственность за секретность, говоря, что это традиция для подобных отчетов.
Время поджимает, так как в июне премьер-министры стран Балтии должны подписать соглашение об этапах реализации Rail Baltica. Но до этого времени также ожидается отчет Госконтроля об управлении проектом.
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