Трасса Rail Baltica: не хватает денег и решительности

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня, которая неделю назад подтвердила свое поручение организовать управление проектом Rail Baltica, отметила, что при этом следует учитывать способность двух существующих компаний выполнять свои задачи.

В процессе согласования по-прежнему находится информационный доклад Министерства сообщения, в котором нужно будет обозначить и позицию Латвии - что будем строить в первую очередь до 2030 года, а также то, где взять деньги.

И решения придется принять уже в ближайшее время.

"Еврокомиссия действительно сейчас сказала, что в первую очередь они со своей стороны готовы финансировать прямой коридор - соответственно, всю трассу, которая идет из Литвы в Эстонию через Саласпилс. И нам как совместному предприятию вместе с EDzL, Минсообщения, Кабинетом министров нужно понять, каким будет этот механизм, где мы действительно могли бы найти источник финансирования в первую очередь до аэропорта, и, соответственно, тогда уже подключить Ригу, так как нам необходимы оба решения", - говорит член правления RB Rail, директор по долгосрочному развитию Кития Грушкевица.

Министр сообщения обвиняет Министерство финансов в том, что из-за его возражений доклад затянулся. Однако он указывает, что важные вопросы остаются без ответа. Более того, Министерство сообщения может, если захочет, положить доклад на стол правительства, не советуясь с Министерством финансов.

Министр финансов не стал подробно останавливаться на возражениях, поскольку Министерство сообщения ограничило доступ к содержанию доклада, что, по его мнению, неоправданно. Министр сообщения отрицает свою ответственность за секретность, говоря, что это традиция для подобных отчетов.

Время поджимает, так как в июне премьер-министры стран Балтии должны подписать соглашение об этапах реализации Rail Baltica. Но до этого времени также ожидается отчет Госконтроля об управлении проектом.

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