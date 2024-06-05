Строителям Rail Baltica начали выплачивать долг в 39 млн евро

"Если неделю назад ситуация была на самом деле критической — фактически денег ждали более сотни субподрядчиков, то сейчас ситуация на 98% решена. Но мы по-прежнему — отрасль, субподрядчики, партнеры — финансируем этот проект. Важно понять, что это неприемлемо. […] Думаю, что мы были бы готовы подождать пару недель — тогда, конечно, еще какая-то сумма должна к нам поступить. В противном случае не знаю, посмотрим. Не могу исключать необходимости очень сильно замедлить нашу работу", — сказал исполнительный директор объединения строителей BERERIX Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Руководство Eiropas Dzelzceļa līnijas не намерено начинать процесс неплатежеспособности и ищет другие источники финансирования, помимо госбюджета.

"Сейчас мы смотрим, как в срочном порядке, параллельно продвигая в правительстве доклад про обе станции, можем использовать другие источники финансирования. Возможно, где-то доступны какие-то резервы, может, можно перераспределить, привлечь для покрытия этой суммы, чтобы не повлиять на процесс строительства и чтобы не наступили правовые последствия", - цитирует Rus.LSM главу предприятия Эрика Дилевса.

Долговые обязательства Eiropas Dzelzceļa līnijas состоят из денег за проделанную работу и удорожание строительства. В Министерстве сообщения заявили, что в бюджете есть средства только на первое.

"Проблема, возможно, была в том, что, осознав, что финансирования нет, мы продолжили заказывать работы в тех объемах, которые изначально планировали, не считаясь с тем, что может возникнуть дефицит", - сказала исполняющая обязанности госсекретаря министерства Лигита Ауструпе.

Она заверила, что власти не допускают возможности остановить строительные работы и будут искать деньги в госбюджете. Министерство уже обратилось по этому поводу в правительство. Ауструпе выразила надежду, что средства удастся найти в этом месяце, хотя переговоры могут затянуться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!