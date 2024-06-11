В озере Бабитес замечены серые тюлени

Озеро Бабитес считается заповедным, так как рядом гнездятся различные редкие птицы, а в самом водоеме много разнообразной рыбы. Как выяснил портал Rus.LSM, в последние несколько лет здесь появился новый инвазивный вид - серый тюлень.

Видео в редакцию прислал рыболов-любитель Виталий Ларкин. Они с напарником видели нескольких тюленей 1 июня, когда рыбачили с лодки, прямо посреди озера, рассказал он:

"Я думаю, там станет существенно меньше рыбы. Когда-то я видел, как они охотятся в Лиелупе, и видел куски плавающей рыбы около кустов. Она просто лежала в воде возле кустов, поэтому я думаю, что они могут много рыбы попортить. И, похоже, дорогу они знают. Этот был маленький, но видели еще... Похоже, их там уже несколько", - так рыболов-любитель Виталий Ларкин, приславший журналистам видео с тюленем в озере, прокомментировал ситуацию.

Бабитское озеро раньше было частью моря, в настоящее время оно соединяется с рекой Лиелупе с помощью канала Варкалю и речки Гате.

Эксперт латвийской Красной книги по млекопитающим Валдис Платс отметил порталу, что для рыбаков тюлени не представляют угрозы, они охотятся за стайной рыбой. Сложнее с теми, кто ставит промысловые лицензионные сети в водоеме.

По словам эксперта, тюлени могут перебраться в озеро и насовсем - в случае, "если в море будет меньше рыбы, чем в озере", на что может повлиять перемена климата. Специалист отмечает, что серый тюлень в отличие от нерпы не может пробивать отверстия во льду - в случае морозной зимы тюленям все же придется перебираться обратно в море.

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