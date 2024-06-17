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Полиция просит помощи в опознании умершей в Лиепае женщины

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Автомобиль Государственной полиции
Автомобиль Государственной полиции Фото: Lita Millere/LETA

Вчера, 16 июня, в нежилом здании на улице Яуна в Лиепае было обнаружено тело неопознанной женщины без признаков насильственной смерти, сообщает Государственная полиция.

Внимание: ниже представлено изображение умершего человека.

Примерный возраст женщины - 50-60 лет, среднего телосложения, короткие седые волосы.

Женщина была одета в серый свитер и серые брюки.

Фото: Valsts policija

Полиция призывает ознакомиться с изображением женщины и отозваться ее возможных родственников и лиц, которые могут предоставить информацию об умершей. Связаться с Госполицией можно по телефону 110.

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