Полиция просит помощи в опознании умершей в Лиепае женщины

Вчера, 16 июня, в нежилом здании на улице Яуна в Лиепае было обнаружено тело неопознанной женщины без признаков насильственной смерти, сообщает Государственная полиция.
Внимание: ниже представлено изображение умершего человека.
Вчера, 16 июня, в нежилом здании на улице Яуна в Лиепае было обнаружено тело неопознанной женщины без признаков насильственной смерти, сообщает Государственная полиция.
Внимание: ниже представлено изображение умершего человека.
Примерный возраст женщины - 50-60 лет, среднего телосложения, короткие седые волосы.
Женщина была одета в серый свитер и серые брюки.
Полиция призывает ознакомиться с изображением женщины и отозваться ее возможных родственников и лиц, которые могут предоставить информацию об умершей. Связаться с Госполицией можно по телефону 110.
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