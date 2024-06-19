Компания Olainfarm сменит название

"Ребрендинг в высокорегулируемой фармацевтической отрасли - это огромный шаг и подтверждение не только амбиций компании, но и ее готовности инвестировать в свое будущее развитие и экономику страны", - сказал Бундулис.

Olainfarm продолжает расширять свою деятельность на западных экспортных рынках, включая разработку нового портфеля продуктов в сегменте дженериков. Компания стремится войти в десятку ведущих фармацевтических компаний Европы в своих терапевтических группах, значительно увеличив оборот на новых экспортных рынках.

Первые продажи новых продуктов на рынках Европейского союза планируется начать уже этим летом.

По словам Бундулиса, после смены акционеров компания встала на мощный путь развития. Акционеры имеют богатый опыт работы в сфере здравоохранения и фармацевтики, поэтому у них есть четкое видение того, чего они хотят достичь.

Оборот концерна Olainfarm в 2022 году составил 120,249 млн евро, увеличившись на 9,9% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль выросла на 66,5% до 21,161 млн евро. В то же время оборот самой компании Olainfarm в 2022 году составил 113,537 млн евро, а прибыль - 18,143 млн евро.

Финансовые показатели за 2023 год пока не обнародованы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!