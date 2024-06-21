Сюрприз от Lidl для Кенгарагса: начинает курсировать бесплатный микроавтобус!

Как поясняет Дана Хасана, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Latvija, появление на линии микроавтобуса — это жест доброй воли, свидетельство заботы о пожилых клиентах магазина Lidl на Латгалес, 414: “Известно, что у Рижской думы есть планы в дальнейшем продлить в Кенгарагсе трамвайную линию, конечная остановка которой будет совсем рядом с нашим магазином. Но по крайней мере этим летом мы сами позаботимся о том, чтобы облегчить путь за продуктами”.