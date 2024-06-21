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Сюрприз от Lidl для Кенгарагса: начинает курсировать бесплатный микроавтобус!

Raksts tapis sadarbībā ar Lidl
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Фото: Пресс-фото

Заботясь об удобстве своих клиентов, Lidl начал предлагать беспрецедентную — по крайней мере, в Риге — услугу: возможность бесплатных поездок на микроавтобусе, который начнет курсировать в Кенгарагсе с 3 июня.

Новый микрик будет совершать регулярные рейсы каждый день с 10:00 до 15:00 в окрестностях магазина Lidl, что на улице Латгалес; это облегчит покупателям возможность добраться до магазина, не страдая от жаркого летнего солнца или ливней с грозами.

Новый микроавтобус Lidl будет совершать поездки по круговому маршруту в Кенгарагсе длительностью в общей сложности примерно 30 минут.

Останавливаться микрик будет на уже существующих остановках общественного транспорта: магазин Lidl - Улица Вишкю - Конечная остановка 15-го троллейбуса - Станция Шкиротавас - Улица Икшкилес - Улица Латгалес - Магазин Lidl.

Как поясняет Дана Хасана, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Latvija, появление на линии микроавтобуса — это жест доброй воли, свидетельство заботы о пожилых клиентах магазина Lidl на Латгалес, 414: Известно, что у Рижской думы есть планы в дальнейшем продлить в Кенгарагсе трамвайную линию, конечная остановка которой будет совсем рядом с нашим магазином. Но по крайней мере этим летом мы сами позаботимся о том, чтобы облегчить путь за продуктами.

Ярко-желтый автобус рассчитан на 19 пассажиров, поэтому Lidl приглашает пользоваться этой услугой в первую очередь тех, кому особенно сложно добираться до магазина. В микроавтобусе также имеется кондиционер, так что поездка будет комфортной и бодрящей даже в самые жаркие летние дни.

Фото: Пресс-фото
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