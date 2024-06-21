В Добельском крае вводят сбор за торговлю в общественных местах

Обязующие правила предусматривают, что ставка сбора за организацию торговли в публичных местах для юридического лица и физического лица, зарегистрировавшего хозяйственную деятельность, составляет 20 евро в день. Налог на организацию торговли в публичном месте необходимо платить вне зависимости того, в чьей собственности, управлении или пользовании находится земля, на которой осуществляется торговля. Если организатор торговли - самоуправление, то сбор за организацию платить не нужно.

Оплата сбора торговцем за торговое место на организованном мероприятии, если торговля организована в общественном месте и организатором торговли не является самоуправление, производится через организатора торговли. Организатор торговли несет ответственность за уплату сбора в пользу самоуправления в соответствии с представленным списком участников торговли.

Проект обязующих правил был опубликован на сайте самоуправления. За время публикации по поводу проекта правил общественное мнение получено не было.

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