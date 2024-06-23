Что происходит с нашим мозгом, когда мы умираем? Последние минуты жизни глазами ученых

Определение смерти

«Вы когда-нибудь видели человека, у которого остановилось сердце?» — спрашивает она.

«Обычно это выглядит так: человек внезапно теряет сознание, падает и не реагирует на внешние стимулы, словно он мертв».

Чтобы установить, жив ли еще пациент, необходима экспертиза специалиста. Сейчас для этого часто прибегают к помощи аппарата для снятия электрокардиограммы.

«Но на протяжении долгого времени врачи первым делом проверяли наличие пульса, — напоминает она, — потому что, если его нет, значит, сердце остановилось и не перекачивает кровь. В таком случае человеку диагностируют клиническую смерть».

Джимо Борджигин преподает в Мичиганском университете, где руководит собственной лабораторией, носящей ее имя Фото: Cortesía: Universidad de Michigan

При этом все внимание медиков уделяется сердцу: «Это называется остановкой сердца, а не остановкой мозга».

«С точки зрения медицинской науки все выглядит просто: мозг не работает, а потому человек никак не реагирует на внешние стимулы, не может ни говорить, ни сидеть».

Но ведь для работы мозгу требуется кислород — много кислорода. А если сердце не перекачивает кровь, то и кислород в мозг не поступает.

«Все поверхностные сигналы указывают на то, что мозг становится менее активным», — объясняет Борджигин.

Однако исследования, проведенные под ее руководством, демонстрируют совершенно другую картину.

Нейротрансмиттеры

В вышеупомянутом исследовании 2013 года, которое проводили на крысах, повышенная активность нескольких нейротрансмиттеров была зафиксирована у подопытных животных уже после того, как их сердце остановилось и мозг перестал получать кислород.