Видео В Литве засняли шаровую молнию. Она "каталась" по электропроводам

В Литве очевидец заснял на видео редкое природное явление - шаровую молнию, сообщает tv3.lt.
Природное явление наблюдалось в окрестностях Даукси, что недалеко от Каунаса.
На видео видно, как молния "катится" по линиям электропередачи, но, достигнув электростолба, взрывается и загорается.
Крайне редкое явление было зафиксировано вечером 18 июня.
Подача электроэнергии была восстановлена в относительно короткие сроки, хотя ущерб оценивается как значительный.
Шаровая молния — яркое сферическое атмосферное электрическое явление, которое разряжается в течение нескольких десятков секунд или нескольких минут.
Видео: В Литве засняли шаровую молнию
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