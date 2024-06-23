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Видео В Литве засняли шаровую молнию. Она "каталась" по электропроводам

rus.tvnet.lv
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В Литве засняли шаровую молнию. Она "каталась" по электропроводам
В Литве засняли шаровую молнию. Она "каталась" по электропроводам Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В Литве очевидец заснял на видео редкое природное явление - шаровую молнию, сообщает tv3.lt.

Природное явление наблюдалось в окрестностях Даукси, что недалеко от Каунаса.

На видео видно, как молния "катится" по линиям электропередачи, но, достигнув электростолба, взрывается и загорается.

Крайне редкое явление было зафиксировано вечером 18 июня.

Подача электроэнергии была восстановлена ​​в относительно короткие сроки, хотя ущерб оценивается как значительный.

Шаровая молния — яркое сферическое атмосферное электрическое явление, которое разряжается в течение нескольких десятков секунд или нескольких минут.

Видео: В Литве засняли шаровую молнию

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