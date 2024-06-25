Строительство Rail Baltica: из госбюджета планируют привлечь более 30 миллионов евро

В случае недостижения технических целей существует большая вероятность, что потраченные ранее на эти мероприятия средства придется вернуть CINEA в полном объеме - 189,988 млн евро. Помимо этого, государству придется покрыть штрафы за задержки оплаты счетов исполнителям, и в случае, если будет принято решение приостановить какой-либо из договоров о строительных работах, придется покрыть в том числе, например, расходы на приостановку и/или прекращение договора и строителям, и инженерам FIDIC, что причинит еще больший ущерб госбюджету, отмечает Минсообщения.

В докладе отмечается, что утвержденная договорная цена строительства Рижского центрального железнодорожного узла в мае этого года составляла 566,597 млн евро без PVN. Из финансирования CEF в мае министерство оплатило 192,356 млн евро.

В свою очередь общая сумма строительства станции в Рижском аэропорту составляет 249,759 млн евро без PVN. Финансированием CEF обеспечено 108,897 млн евро.

В начале июня передача Nekā personīga на телеканале TV3 сообщила, что за обе международные станции Rail Baltica - в Рижском аэропорту и на Рижском центральном вокзале - строителям не платили с февраля.