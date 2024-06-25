Сдавать бутылки от Рижского бальзама нельзя. Куда их выбрасывать?

Рижский бальзам - один из самых популярных латвийских алкогольных напитков, знаменит он в том числе и своими необычными бутылками. Однако есть проблема - сдать пустую тару нельзя никуда, кроме того, ее нельзя и выбрасывать в контейнер для стекла, так как бутылка сделана из глины, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Зрительница передачи Йоланта поинтересовалась - можно ли сдавать тару от бальзама на переработку и куда-то еще?
Как показал уличный опрос, мнения жителей по поводу того, куда девать бутылки от бальзама, расходятся. Например, кто-то предлагал выбрасывать их в контейнер для стекла, другие - отдать в художественные мастерские.
Чтобы узнать, можно ли выбрасывать тару от бальзама в контейнер для стекла, передача обратилась к директору компании Eco Baltia vide Андрису Зиемелису, который отметил: у глиняных и стеклянных бутылок общее только слово "бутылка".
Так как это два абсолютно разных материала, стеклянную тару надо выбрасывать в контейнеры для стекла, а глиняные бутылки - в контейнеры для бытовых отходов.
"Глиняные бутылки - это такой продукт, для которого мы не нашли способ переработки, а объем материала таков, что, скажем честно, с серьезными объемами этого материала мы не сталкивались. Поэтому единственный совет - выбрасывать в контейнеры для бытового мусора", - отметил Зиемелис, добавив, что оттуда они поступят на полигон.
Компания Latvijas balzāms на вопрос, почему глиняную тару нельзя сдавать в тароматы, комментариев не предоставила.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!