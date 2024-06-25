Сдавать бутылки от Рижского бальзама нельзя. Куда их выбрасывать?

Зрительница передачи Йоланта поинтересовалась - можно ли сдавать тару от бальзама на переработку и куда-то еще?

Как показал уличный опрос, мнения жителей по поводу того, куда девать бутылки от бальзама, расходятся. Например, кто-то предлагал выбрасывать их в контейнер для стекла, другие - отдать в художественные мастерские.

Чтобы узнать, можно ли выбрасывать тару от бальзама в контейнер для стекла, передача обратилась к директору компании Eco Baltia vide Андрису Зиемелису, который отметил: у глиняных и стеклянных бутылок общее только слово "бутылка".

Так как это два абсолютно разных материала, стеклянную тару надо выбрасывать в контейнеры для стекла, а глиняные бутылки - в контейнеры для бытовых отходов.

"Глиняные бутылки - это такой продукт, для которого мы не нашли способ переработки, а объем материала таков, что, скажем честно, с серьезными объемами этого материала мы не сталкивались. Поэтому единственный совет - выбрасывать в контейнеры для бытового мусора", - отметил Зиемелис, добавив, что оттуда они поступят на полигон.

Компания Latvijas balzāms на вопрос, почему глиняную тару нельзя сдавать в тароматы, комментариев не предоставила.

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